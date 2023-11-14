رحاب الجمل أحدث المنضمين لأسرة "صدفة".. رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقدت الفنانة رحاب الجمل على المشاركة في بطولة مسلسل “صدفة” بشكل رسمي، والذي تخوض بطولته الفنانة ريهام حجاج، والذي من المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2024.

أبطال مسلسل صدفة

ومسلسل "صدفة" يشارك في بطولته ريهام حجاج، عصام السقا، خالد الصاوي، شيرين رضا، وجار التعاقد مع باقي أبطال العمل، كماأن العمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

مسلسل صدفة



ومسلسل صدفة هو من تأليف أيمن سلامة، حيث يعد هذ التعاون هو التعاون الثالث الذي يجمع بين بين الفنانه ريهام حجاج والمؤلف أيمنسلامة، وكان قد تعاونا سابقا في عام 2023 من خلال مسلسل جميلة، ومسلسل يوتيرن الذي عرض عام 2022، وكان من إخراج سامح عبدالعزيز.



فيلم بلوموندو



وتستعد الفنانه رحاب الجمل لعرض فيلمها الحديد بلوموندو، والذي من المقرر عرضه خلال اليومين المقبلين.





أبطال فيلم "بلوموندو"

فيلم "بلوموندو" بطولة حسن الرداد، هاجر أحمد، محمود حافظ، إنجي وجدان، رحاب الجمل، سماء إبراهيم، محمد محمود، مصطفى أبوسريع وعدد كبير من الفنانين ضيوف الشرف، والعمل من تأليف حازم ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي،

رحاب الجمل تستكمل تصوير مشاهدها بفيلم الاسكندراني

وفى سياق منفصل، تستكمل الفنانة رحاب الجمل تصوير مشاهدها في فيلم "الاسكندرانى"،

أبطال فيلم الاسكندراني

والفيلم من بطولة مجموعة من الفنانين منهم، زينة، أحمد العوضى، حسين فهمى، محمود حافظ، خالد سرحان،بيومى فؤاد، صلاح عبد الله،رحاب الجمل، انتصار، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكورأحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف، إخراج خالد يوسف تأليف أسامة أنور عكاشة.



آخر أعمال رحاب الجمل





ويذكر أن آخر أعمال رحاب الجمل فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ،رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.