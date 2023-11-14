نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أبرز تصريحات الراحل عثمان محمد على وسلوى عثمان في "واحد من الناس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفنان عثمان محمد علي، في آخر لقاء تلفزيوني له مع الإعلامي عمرو الليثي رأيه في أداء وتمثيل ابنته سلوى عثمان.



وأكد أن أهم شيء في أداء سلوى هو أحاسيسها ومشاعرها الحقيقية أثناء تجسيد الشخصية، معبرا عن استيائه من وجود بعض الصناعة والتصنع في مجال الفن، حيث يشعر بعدم وجود إحساس صادق في الأداء وأنه يبدو مفتعلًا".



عثمان محمد علي: ابنتي لم تأخذ رأيي في أعمالها الفنية

وأضاف عثمان أن سلوى لم تستشره في أدوارها من قبل، وتفضل أن تعيش وتتعامل مع أدوارها دون تدخلات خارجية.

وعبّر عن عدم ارتياحه لدورها في مسلسل "العطار والسبع بنات"، حيث شعر بأن دورها كان مهمشًا.

وتحدث عثمان عن الفنان محمد سامي، مشيرًا إلى أنه يعرف كيف يقدم حبكة فنية تصل إلى المشاهدين، وأنه لا يعتقد أن مسلسل "جعفر العمدة" يحتاج إلى جزء ثانٍ. بينما أشارت سلوى إلى أنه إذا وجدت أحداث مهمة وجديدة، فلا يوجد مانع من عمل جزء ثانٍ.

وأعربت سلوى عن حبها للعمل مع الفنان محمد رمضان وأنها ترى أن السوشيال ميديا دائمًا تنتقده ولكنها ترى أنه إنسان كويس جدًا، وتحبه على الجانب الشخصي وتشيد بتفانيه في عمله.

وعلّق عثمان على ذلك بأن محمد رمضان هو ظاهرة قدرية وأنه حظي بالشهرة وأنه موهوب ومشروع استثماري ناجح وممثل.

وأشار إلى أننا في عصر يشهد انفلاتًا في الأخلاق وأن محمد رمضان قدم عددًا من الأدوار التي جذبت انتباه قطاع كبير من الناس وأحبوه، وأصبح نجمًا.

آخر أعمال الفنانة سلوى عثمان

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة سلوى عثمان مسلسل "الوصفة السحرية" بطولة شيري عادل، إسلام جمال، ميرهان حسين، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، سلوى عثمان، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج خيري سالم.

وتشارك الفنانة سلوي عثمان في بطولة مسلسل ورق التوت، وهو من بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، آية سليم، محمد كيلانى، سلوى عثمان، جمال عبدالناصر، نور النبوى، عمرو صالح، سلوى محمد على، صفاء جلال، سمر علام، تميم عبده، معتز هشام، سما إبراهيم، مصطفى منصور، يارا جبران، تامر مجدى، وتأليف عبادة نجيب وإخراج حسام على، وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.