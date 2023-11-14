نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فعاليات ثقافية وفنية بالغربية للاحتفال بأعياد الطفولة.. الخميس القادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد عددا من المواقع الثقافية بمحافظة الغربية، يوم الخميس المقبل، إقامة فعاليات تثقيفية وأنشطة فنية، وذلك في إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بأعياد الطفولة، والذي يوافق يوم 20 من شهر نوفمبر الجاري.

فعاليات ثقافية وفنية

في هذا السياق، يقيم قصر ثقافة الطفل بمدينة طنطا يوما ثقافيا وفنيا للأطفال، يتضمن العديد من الفقرات التثقيفية والترفيهية، حيث تبدأ الفعاليات بافتتاح معرض للفن التشكيلي لعدد من المواهب الصغيرة والشابة بمحافظة الغربية، يعقبه عقد محاضرة للدكتورة سماح جاهين، أستاذ المناهج وطرق التدريس للحديث حول "طرق التربية الحديثة وصناعة الأجيال"، فيما تختتم فعاليات اليوم بفقرات ترفيهية ومسرح للعرائس المتحركة.

حفل غنائي لفرقة الموسيقى العربية

هذا ومن المقرر أن يقيم قصر ثقافة طنطا، مساء الخميس القادم، حفلا غنائيا بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية لغناء عدد من الأغاني الوطنية وأغاني الأطفال احتفالا بتلك المناسبة، فيما يستضيف النادي الرياضي لمدينة كفر الزيات عرضا فنيا لفرقة كفر الزيات للموسيقى العربية، بحضور الأطفال وأعضاء النادي.

مسرح المواجهة والتجوال يصل قرية شبرا ملس بزفتى وسط حضور كبير من أطفال القرية

من ناحية أخرى، استقبلت قرية شبرا ملس، التابعة لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، فعاليات اليوم الخامس من عروض مسرح المواجهة والتجوال، حيث تابع طلبة وطالبات مدرسة شبرا ملس النموذجية الجديدة العرض المسرحي "101 عزل"، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وبالتعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

تدور أحداث العرض المسرحي في قالب من الدراما، تخللها بعض المواقف الكوميدية للحياة الاجتماعية الصعبة التي فرضتها طبيعة العمل على الأطقم الطبية خلال انتشار وباء كورونا المستجد، وكيف استطاع أبطال "الجيش الأبيض" النجاة بالوطن والمواطنين من أزمة الجائحة التي عصفت بالعالم.

"101 عزل"، هو أحد العروض المسرحية لمشروع المواجهة والتجوال برئاسة الفنان محمد الشرقاوي، من تأليف علي عبد القوي الغلبان، وإخراج محمد درويش، وبطولة باقة من نجوم فرقة البيت الفني للمسرح، ومن بينهم: عبد المنعم رياض، أحمد عثمان، هايدي عبد الخالق، محمد مبروك، خالد سعداوي، ندا عفيفي، نيفين أغا، محمد عبد التواب، وأشعار طارق علي، فيما قام بتصميم الاستعراضات ضياء شفيق، ديكور نهى نبيل، أزياء هبة مجدي، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى تصويرية وألحان أحمد نبيل.