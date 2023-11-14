نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل شخصية أحمد فهيم في فيلم "المنبر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك الفنان أحمد فهيم في فيلم “المنبر” بطولة الفنان أحمد حاتم، ومن المقرر أن يجسد فهيم خلال أحداث العمل شخصية سائق ومتزوج من أيتن عامر، أما أحداث الفيلم تدور حول تاريخ الأزهر الشريف.

صناع فيلم المنبر

فيلم “المنبر” يشارك في بطولته كل من: أحمد حاتم، أحمد فهيم، كمال أبو رية، أيتن عامر، سامح الصريطي، ومن تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد عبدالعال.

أحمد فهيم ينتظر فيلم أبو نسب في دور السينمات

كما ينتظر الفنان أحمد فهيم عرض فيلم" أبو نسب"، المقرر عرضه في دور السينمات خلال شهر ديسمبر المقبل، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام، ويشارك في العمل عدد من النجوم أبرزهم: محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، وعلاء مرسي، مع عدد من ضيوف الشرف منهم شيكو، ماجد المصري، شيرين رضا، وصلاح عبدالله.

أحمد فهيم ينتظر فيلم شغل فنادق

ومن جهة أخرى ينتظر أحمد فيهم عرض أجدد أعماله الدرامية والتي تحمل اسم شغل فنادق وشاركه البطولة كل من عمرو يوسف، روبي، أحمد مالك، وغيرهم، وهو من تأليف محمد سامي بالتعاون مع مهاب طارق، ومن إخراج محمد سامي.

أخر أعمال أحمد فهيم

يذكر أن الفنان أحمد فهيم حقق نجاح كبير في رمضان الماضي بعد مشاركته في مسلسل “ جعفر العمدة ” مع النجم محمد رمضان، وشارك في العمل كل من : زينة، أحمد داش، مي كساب، إيمان العاصي، هالة صدقي، منة فضالي، أحمد فهيم، منذر رياحنة، سلوى عثمان، لبنى ونس، طارق النهري، محمد غنيم، جوري بكر، وعصام السقا،تأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي.