نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد ميلادها.. تعرف على أبرز محطاتها الفنية للنجمة لبلبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف اليوم الثلاثاء الموافق ١٤ نوفمبر عيد ميلاد الفنانة لبلبة، المعروفة بلقب "ملكة الفن والكوميديا".

تميزت لبلبة بجمالها وأناقتها منذ صغرها، وتعتبر شخصية قوية وأم حنونة ورومانسية وضعيفة في نفس الوقت.كما تميزت بقدرتها على أداء أدوار متنوعة دون أي افتعال أو تشتت، وتعتبر رمزًا للإنسانية والثقافة.

معلومات عن لبلبة



اسمها الحقيقي نينوتشكا مانوك كوبليان، ولدت في مدينة القاهرة في ١٤ نوفمبر ١٩٤٦. بدأت لبلبة مشوارها الفني منذ طفولتها، حيث قدمت فقرات تقليد الفنانين التي اشتهرت بها في تلك الفترة. استمرت في العمل السينمائي لعقود طويلة وقدمت العديد من الأعمال الدرامية والكوميدية.

تعود أصول لبلبة إلى أسرة أرمنية، وهي ابنة عمة الفنانة فيروز والفنانة نيللي. بدأت لبلبة العمل في مجال السينما منذ كان عمرها خمس سنوات، واشتهرت بتقليد المشاهير. درست الباليه الكلاسيكي وعملت أيضًا كمغنية، حيث قدمت 268 أغنية، بما في ذلك 30 أغنية للأطفال.

حصلت لبلبة على العديد من الجوائز، من بينها جائزة بينالي السينما العربية من معهد العالم العربي في باريس عام 1996 عن دورها في فيلم "ليلة ساخنة"، وفازت بنفس الجائزة في مهرجان "كل إفريقيا" بجنوب إفريقيا عن نفس الفيلم. قدمت لبلبة بطولة ستة أفلام كطفلة، واستمرت مسيرتها الفنية حتى الآن حيث قدمت بطولة 85 فيلمًا وثلاثة أعمال في الدراما التليفزيونية.

شغلت لبلبة منصب عضو لجان تحكيم في ستة مهرجانات دولية في باريس وفالنسيا ودبي وبيروت والمغرب والسويد. كما شاركت كعضو لجان تحكيم في 16 مهرجانًا عربيًا.

في حياتها الشخصية، تزوجت لبلبة مرة واحدة من الفنان حسن يوسف، ولكن الا يوجد معلومات محدثة بعد عام 2021 حول حياة لبلبة، ولذا لا يمكنني توفير معلومات حول حالتها الزوجية الحالية.

أعمالها

حبيبتي سوسو، البيت السعيد، يا ظالمني، أربع بنات وضابط، الحبيب المجهول، النغم الحزين، قاضي الغرام، نمر التلامذة

آخر العنقود، إجازة بالعافية، شنطة حمزة، المليونير المزيف.



ومن أعمالها أيضا خلي بالك من جيرانك، الرقص على أنغام البارود، سطوحي فوق الشجرة، بذور الشيطان، حسن ومرقص، يوم ما تقابلنا، البيه رومانسي، عائلة ميكي، نظرية عمتي، دايما عامر وغيرها من الأعمال.

