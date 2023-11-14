نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أبرز المحطات الفنية لـ ياسمين علي بمناسبة عيد ميلادها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف اليوم الثلاثاء عيد ميلاد المطربة الشابة ياسمين علي، التي تميزت بصوتها المختلف الذي حاز على إعجاب الجماهير.



من هي ياسمين علي؟

هي مغنية مصرية، ولِدت في محافظة البحيرة ثم انتقلت إلى مدينة الإسكندرية، تعمل صولست بدار الأوبرا المصرية وممثلة في فرقة الفنان محمد صبحي.



بداية ظهور ياسمين علي على الساحة الفنية

بدأت ظهور علامات الغناء عليها في سن صغير، حين شعرا والداها بموهبتها الفطرية، وألحقوها بقصر ثقافة الحرية، وكانت أول حفلة لها وهي في سن 8 أعوام كانت في افتتاح قصر ثقافة الأنفوشى حتى دخلت معهد الموسيقى العربية لمدة عام واحد وتوالت الحفلات بعدها بالإسكندرية حينما كانت صغيرة،فكانت أغنية نقابل ناس نفارق ناس نقطة وصولها إلى المجد والشهرة فهي سبب معرفتها للجمهور من خلال السوشيال ميديا.



تعرف على قائمة ابرز الأعمال الفنية



فتفوقت ياسمين في الغناء والتمثيل، وكانت من أبرز أعمالها مسلسل يوميات ونيس، أغنية الحكاية، أغنية لاتخني، أغنية بتتحول وكانت آخر أعمالها أغنية "زي الموج" من كلمات ياسين جمال والحان محمد أنيس وتوزيع أحمد المغربي وانتاج لايف ستايلز ستوديوز،ومسلسل الضاحك الباكي.

أهم الجوائز



أفضل صوت على مستوى مدارس الجمهورية، أفضل أغنية للقدس في مهرجان قصور الثقافة على مستوى الجمهورية.

جائزة الإبداع الفنى كأفضل صوت بدار الاوبرا المصرية.