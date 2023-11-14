نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ 4 أعمال.. أحمد السقا يعيش حالة من النشاط الفني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش النجم أحمد السقا إنتعاشة فنية، خلال هذه الفترة، وذلك على مستوى الدراما والسينما، حيث يواصل التحضير لأكثر من عمل درامي جديد.



"العتاولة"

ويعمل السقا في الوقت الحالي على التحضير لمسلسله الجديد العتاولة والذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2024.





تفاصيل المسلسل

مسلسل "العتاولة" من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، ويضم في طاقمه النجوم أحمد السقا، طارق لطفي، مي كساب،وباسم سمر،تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، ويعد هذا العمل الثالث الذي يجمع بين السقا وطارق لطفي بعد مشاركتهما في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" عام 1998.

"جولة أخيرة"



وإنتهى السقا من تصوير مسلسله الجديد جولة أخيرة الذي يمثل أولى تجاربه في عالم دراما المنصات، والعمل يدور في إطار أكشنتشويقي، يجسد خلاله أحمد السقا شخصية دكتور ولاعب MMA معتزل لكنه يعود إلى ممارسة هذه الرياضة بعد سن الأربعين.

والمسلسل من المقرر عرضه عبر منصة أمازون العالمية في ديسمبر المقبل.





أبطال مسلسل "جولة أخيرة"





بطولته أشرف عبدالباقي أسماء أبو اليزيد، رشدي الشامي، علي صبحي، حنان سليمان، صفاء الطوخي، وسحر رامي، فيما تظهر حنانمطاوع ضيف شرف بالعمل، ومن تأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبي وإخراج مريم أحمدي.

فيلم "تلج أحمر"





بدء أحمد السقا تصوير فيلم "تلج أحمر"، الذي سيبدأ التصوير في روسيا. يجسد السقا شخصية طيار مدني تُدعى طارق. من تأليف عمرعبد الحليم وإخراج هشام الرشيدى، ويضم فريق البطولة عددًا من النجوم، بينهم نيللي كريم، شريف منير، ومحمود عبد المغنى. ينتظرالجمهور أيضًا عرض فيلم "السرب" الضخم قريبًا، الذي يشارك فيه السقا مع نيللي كريم وشريف منير، إلى جانب عدد من نجوم السينماالمصرية.





“السرب”





وينتظر السقا عرض فيلمه الجديد السرب والفيلم بطولة كلا من ويتناول العمل بطولات الجيش المصري، ويضم نيللي كريم، شريف منير،دياب، محمد ممدوح، وعمرو عبدالجليل، مع عدد من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين وأحمد حاتم وكريم فهمي، ومن تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.



