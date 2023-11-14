نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبر إنستجرام.. يوسف عمر يحتفل بعيد ميلاده الـ 24 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إحتفل الفنان الشاب يوسف عمر، بعيد ميلاده الـ 24، وذلك عن طريق خاصية القصة القصيرة لحسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.



عيد ميلاد الفنان يوسف عمر

وظهر يوسف في الصور بملابس رياضية أثناء تواجده داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية، وعلق عليها قائلا: "24"



نبذه عن يوسف عمر

يوسف عمر، ممثل مصري والدته هي الفنانة القديرة لبنى ونس، وقدمت عدد من الأعمال السينمائية أخرها فيلم قبل الأربعين المعروض حاليا في السينمات، كما عملت في مسلسلي زلزال والبرنس، وجعفر العمدة لـ محمد رمضان.





أعمال يوسف عمر



شارك يوسف عمر بالتمثيل في عدد من الأعمال الفنية، لعل أبرزها مسلسل أغلى من حياتي عام 2010 الذي ظهر فيه وهو طفل، ومسلسل حرب أهلية عام 2021، كما أنه كان يشارك أيضًا في مسلسل ستات بيت المعادي الذي عُرض مؤخرًا على إحدى المنصات الإلكترونية،وشارك في مسلسل خيط حرير، وآخرهم أولاد حريم كريم.





فيلم أولاد حريم كريم





فيلم “أولاد حريم كريم” بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، ومن الشباب تيام قمر، رنارئيس، وهنا داود، تأليف زينب عزيز، إخراج علي إدريس.

تدور قصة فيلم أولاد حريم كريم، بعد مرور نحو 18 عامًا من أحداث الجزء الأول، وظهور جيل جديد ودخول الأبناء مرحلة الشباب والمراهقة،ولقاء كريم مرة أخرى بصديقاته الفتيات، وتشتعل قصة حب بين ابنته وابن داليا البحيري.

وشهد الجزء الثاني من الفيلم انتهاء مصير عدد من الشخصيات من بينها جيجي زوجة كريم الحسني التي قدمتها الفنانة ياسمينعبدالعزيز في الجزء الأول، وجاء خلال أحداث الجزء الثاني أنها توفيت وأصبح كريم أرمل، أما شخصية ماجد التي جسدها الراحل طلعتزكريا، فجاء خلال أحداث الجزء الجديد بانفصاله عن زوجته هالة رفعت والسفر خارج مصر.