نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيهاب فهمي يهنىء عفاف مصطفى بعيد ميلادها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ الفنان إيهاب فهمي، الفنانة عفاف مصطفى بعيد ميلادها الـ 63، وذلك من خلال منشور شاركه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





وكتب إيهاب قائلا: “عقبال ١٠٠ سنه يا عفاف ياغالية فى صحة وسعادة وستر من الله Afaaf Mostafa”.

ياسمين رحمي تحتفل بعيد ميلاد والدتها

إحتفلت الفنانة ياسمين رحمي بعيد ميلاد والدتها الفنانة عفاف مصطفى، حيث شاركت صورة تجمعهما، وذلك عبر خاصية القصة القصيرة لحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت ياسمين برفقة والدتها الفنانة عفاف مصطفى أثناء تواجدهما داخل أحد المطاعم، وعلقت عليها قائلة: "عيد ميلاد ملكة حياتي.. ماما".



نبذه عن الفنانة عفاف مصطفى





عفاف مصطفى هي فنانة مصرية ولدت في الإسكندرية في يوم 14 نوفمبر عام 1960، بدأت في الفن من خلال أدوار صغيرة وثانوية فيالثمانينات، ثم زاد حجم أدوارها في التسعينات فأصبحت ممثلة مساعدة، وتنوعت أعمالها بين المسرح والسينما والتلفزيون.





آخر أعمال عفاف مصطفى





يُذكر أن آخر أعمال عفاف مصطفى، مشاركتها في مسلسل "الكبير أوي"- الجزء السابع، الذي عُرض في الموسم الدرامي الرمضانيالماضي، حيث قدّمت دور "الحاجة صابحة" مع الفنان أحمد مكي.





مسلسل جميلة





كما شاركت في مسلسل "جميلة" الذي قامت ببطولته الفنانة ريهام حجاج، وحققت من خلاله نجاحًا كبيرًا وعُرض في رمضان الماضي 2023.