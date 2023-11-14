أحمد فؤاد سليم ينضم لأسرة "بيت الرفاعي" للنجم أمير كرارة

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان أحمد فؤاد سليم، لتصوير أحدث أعماله الدرامية الجديدة، والذي يحمل اسم "بيت الرفاعي"، ومن المقرر ان يبدأ تصويره نهاية شهر نوفمبر.



أبطال مسلسل بيت الرفاعي



ويضم المسلسل عدد كبير من النجوم أبرزهم: أمير كرارة، ميرنا نور الدين، أحمد رزق، سيد رجب، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي.



من هو أحمد فؤاد سليم؟



ولد أحمد فؤاد سليم علي في 2 يونيو عام 1957 في القاهرة في عائلة من الشرقية، وفي عام 1978 تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية.

وبدأ مشوارهُ الفني بالعمل المسرحي فقد قدم العديد من المسرحيات، منها مسرحية الصعايدة وصلوا عام 1989. كما عمل في مسرحيات سفر حي، وعرابي زعيم الفلاحين، وقصة الموت، والسبنسة، والآخر.

من أعماله

قدم العديد من الأعمال الدرامية السينمائية والمسرحية أبرزها

الكاهن، أهل الكهف، الصعايدة وصلوا، سفر حي،

عرابي زعيم الفلاحين، قصة الموت، وغيرها من المسرحيات، ومن الأعمال الدرامية

القاتل الذى أحبني، ورا كل باب، الاختيار، وغيرها من الأعمال.

آخر أعمال أحمد فؤاد سليم



و الجدير بالذكر آخر أعمال الفنان أحمد فؤاد سليم فيلم الباب الأخضر، وعرض العمل عام 2022، وضم عدد كبير من النجوم أبرزهم: إياد نصار، عابد عناني، سهر الصايغ، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج رؤوف عبد العزيز، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي، والفيلم عن رواية الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وحاز الفيلم على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.