نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تضامنًا مع عزة.. عفاف مصطفى ترفض إقامة حفل عيد ميلادها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانه عفاف مصطفى عن إلغائها ورفضها لإقامة حفل عيد ميلادها، تضامنا مع القضية الفلسطينية وأهالي غزة، وذلك من خلال منشور شاركته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



منشور عفاف مصطفى

وكتبت عفاف في منشور قائلة: “تضامنا مع أحبائنا في غزه لغيت ورفضت حفلة عيد ميلادي اللي هيعملوها لي‘‘ تضامنا باللي أقدر عليه عمر القلب ما يفرح وهو شايف دماء أحبائنا تنزف ‘‘ يارب النصر من عندك للشعب الأبي الصامد”.

ياسمين رحمي تحتفل بعيد ميلاد والدتها



احتفلت الفنانة ياسمين رحمي بعيد ميلاد والدتها الفنانة عفاف مصطفى، حيث شاركت صورة تجمعهما، وذلك عبر خاصية القصة القصيرة لحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





وظهرت ياسمين برفقة والدتها الفنانة عفاف مصطفى أثناء تواجدهما داخل أحد المطاعم، وعلقت عليها قائلة: "عيد ميلاد ملكة حياتي.. ماما".





إيهاب فهمي يهنئ عفاف مصطفى بعيد ميلادها





هنأ الفنان إيهاب فهمي الفنانه عفاف مصطفى بعيد ميلادها الـ 63، وذلك من خلال منشور شاركه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصلالاجتماعي فيسبوك.





وكتب إيهاب قائلا: “عقبال ١٠٠ سنه ياعفاف ياغاليه فى صحه وسعاده وستر من الله Afaaf Mostafa”.





نبذه عن الفنانة عفاف مصطفى





عفاف مصطفى هي فنانة مصرية ولدت في الإسكندرية في يوم 14 نوفمبر عام 1960، بدأت في الفن من خلال أدوار صغيرة وثانوية فيالثمانينات، ثم زاد حجم أدوارها في التسعينات فأصبحت ممثلة مساعدة، وتنوعت أعمالها بين المسرح والسينما والتلفزيون.





آخر أعمال الفنانه عفاف مصطفى





يُذكر أن آخر أعمال عفاف مصطفى، مشاركتها في مسلسل "الكبير أوي"- الجزء السابع، الذي عُرض في الموسم الدرامي الرمضانيالماضي، حيث قدّمت دور "الحاجة صابحة" مع الفنان أحمد مكي.





مسلسل جميلة





كما شاركت في مسلسل "جميلة" الذي قامت ببطولته الفنانة ريهام حجاج، وحققت من خلاله نجاحًا كبيرًا وعُرض في رمضان الماضي.