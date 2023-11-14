رامي صبري يصل الرياض استعداداً لإحياء حفل ”ليلة الدموع 2”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 08:31 صباحاً - أعلنت الشركة المنظمة لحفل «ليلة الدموع 2» عن وصول الفنان رامي صبري لمدينة الرياض بالسعودية استعداداً لإحياء حفله المقبل ضمن فعاليات موسم الرياض.

ونشرت الشركة المنظمة لـ«ليلة الدموع 2» فيديو وصول الفنان رامي صبري عبر «اكس» وكتبت :«الفنان رامي صبري وصل الرياض جهزتو المناديل».

وكان الفنان رامي صبري روج، لحفل «ليلة الدموع 2»، الذي من المقرر إقامته يوم 16 نوفمبر الجارى، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونشر «رامي» بوستر الحفل عبر صفحته الرسمية بموقع «إنستجرام» معلقا :«ليله الدموع ١٦ نوفمبر في موسم الرياض».

يذكر أن حفل «ليلة الدموع» الأول أقيم في أغسطس الماضى 2023، على مسرح بنش مارك بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وحقق الحفل نجاحًا ضخمًا، وشارك به عدد كبير من النجوم، ومنهم أحمد سعد، وحمادة هلال، وتامر عاشور، وطارق الشيخ، وآدم، وهيثم شاكر، ومُسلم.