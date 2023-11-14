عانى من بصره ولقب بصانع البهجة.. تعرف على أبرز محطات يوسف عيد في ذكرى ميلاده

القاهرة - محمد ابراهيم - يصادف في مثل هذا اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكوميدي يوسف عيد الذي ولد يوم 14 نوفمبر 1948، الذي قدم عدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية ورغم مساحة أدوار الصغيرة إلا أنه حقق نجاح كبير طوال تاريخه الفني ولقب ب" صاحب البهجة ".

أشهر أعماله الفنية

ولد يوسف عيد بحي الجمالية بالقاهرة عام 1948، وبدأ مسيرته الفنية في المسرح من خلال مسرحية "نحن لا نحب الكوسا"، واشتهر عيد بأداء الأدوار الكوميدية الصغيرة.

وشارك يوسف عيد في العديد من الأعمال التليفزيونية والمسرحية والسينمائية أبرزها فيلم" الناظر، التجربة الدنماركية"، ومسلسل "تامر وشوقية، كيد الحموات، مسيو رمضان مبروك ابو العلمين حمودة "، ومسرحية "شارع محمد علي".

أبرز أعماله السينمائية

حقق يوسف عيد نجاح واسع في السينما خلال عدة افلام منها:" الكيف، بخيت وعديلة 2، رسالة إلى الوالي، ابن عز، 55 إسعاف، كيمو وانتيمو، صايع بحر، عيال حبيبة، عبده مواسم، صباحو كدب، حاحا وتفاحة ، العيال هربت، كابتن هيما، رمضان مبروك ابو العلمين حمودة، حسن ومرقص، بوبوس، اللمبي 8 جيجا، تيتة رهيبة، صرخة نملة،حلم عزيز، الحرب العالمية الثالثة ".

أبرز أعماله الدرامية

شارك يوسف عيد في عدة أعمال درامية منها "الكبير أوي، العندليب، العتبة الحمرا،الملك فاروق، فارس بلا جواد، الحرافيش، البشاير، ساكن قصادي ".

معاناة يوسف عيد من الرؤية

أجرى الفنان يوسف عيد عملية جراحية في عينه اليمنى حيث كان يعاني من عدم وضوح الرؤية بها ونصحه الأطباء بضرورة إجراء عملية سريعًا حيث أجريت عملية لإزالة المياه البيضاء ونصحه الأطباء بضرورة الابتعاد عن الإضاءة والتراب لمدة أسبوعين على الأقل ليعود بعدها ويستمر عمله الفني كما كان.

وفاة يوسف عيد

توفي الفنان يوسف عيد وحيدًا في منزله يوم 22 سبتمبر عام 2014 عمر ناهز 65 عاما على إثر أزمة قلبية مفاجئة.