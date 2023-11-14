نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيرك القومي يواصل عروضه بالعجوزة في نوفمبر الجاري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل السيرك القومي تألقه بالعجوزة، يوميًا في الساعة الثامنة مساءً، تحت رئاسة الفنان القدير أحمد الشافعي رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية، وقيادة الفنان وليد طه مدير عام السيرك، وإشراف الفنان أشرف أحمد.

فقرات السيرك القومي

يقدم السيرك القومي أقوى برنامج في شهر نوفمبر الجاري، وعرض أكثر من 14 فقرة متنوعة وغيرها من الفقرات الممتعة والخطيرة وتختتم برنامجها بأقوى وأخطر استعراض للوحوش المفترسة

مع اوسة الحلومع الاثارة والمتعة مع السحر والخيال مع الاسود والنمور.



نبذة عن السيرك القومى

جدير بالذكر، يرجع انشاء السيرك القومي، إلى ما بعد ثورة 23 يوليو، حيث قرر الرئيس جمال عبدالناصر أن ينشئ سيركا قوميا مقره حى العجوزة ويطل على نهر النيل، كما استقدم الخبراء السوفييت للاستفادة من خبراتهم فى مجاله السيرك، وتم افتتاحه رسميًا فى عام 1966، ولسنوات ظل السيرك القومي المصري رائدًا بين الدول العربية.

وتعتبر عائلة الحلو الجيل الأول للمدربين، حيث توارثتها جيلًا بعد جيل، وكانت حياتهم مغامرة يومية، حيث تميزوا بقدرتهم على تحويل كائن مفترس إلى حيوان مستأنس ينفذ أوامرهم، لكنهم دفعوا ضريبة ذلك غاليا، فلم يخل تاريخ عائلة الحلو من الحوادث التي أودت بحياة بعضهم، كما تمت الاستعانة بهم فى كثير من الأفلام، فعائلة الحلو أشهر العائلات التى تعمل مع الأسود، ومعها شاركت فرقة السيرك القومى في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 48 عام 2017، حيث استطاع جذب زوار المعرض لمشاهدة عروضه.

كما شاركت فرقة السيرك القومي فى فعاليات الدورة الـ 90 لمعرض زامبيا الزراعي التجاري عام 2016 على مسرح مارنجوشي بزامبيا، حيث كانت أول مشاركة بعد غياب 20 عامًا، وترجع أهميتها إلى إعادة تعريف دول إفريقيا بقيمة وأهمية السيرك المصرى فى خطوه هامة لتبادل الثقافات الأخرى.