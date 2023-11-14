انت الان تتابع خبر شاب سعودي يوقف محمد رمضان بالشارع ويطلب منه هذا الأمر.. رد فعل الفنان لم يتوقعه أحد!!.. والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - انتشرت عبر صفحات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لشاب سعودي، وثق من خلاله مفاجأته بمقابلة الفنان المصري محمد رمضان في الشارع قبل أيام، وطلب منه التصوير برفقته.

وظهر محمد رمضان خلال الفيديو، وهو يُسلم على الشاب، ويقول له: "برافو إنك بتصلي الجمعة وإني شفتك الله يحفظك حبيبي".وفي الوقت الذي ظهرت فيه ملامح الدهشة على وجه الشاب عند رؤيته محمد رمضان في الشارع بشكل عفوي، قائلًا: "والله ماني مصدق إني شفتك محمد مرحبًا.. محمد رمضان رايح يصلي الجمعة".

يُذكر أنه في أغسطس الماضي، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مُصوّرًا يُظهر شابًا ينهار من البكاء عند رؤيته للفنان المصري محمد رمضان خلال عرض فيلمه "ع الزيرو" في الرياض.

وخلال الفيديو، ظهر الشاب وهو ينادي بصوت عالٍ ويبكي بشدة لدى رؤيته لمحمد رمضان، حاولت قوات الأمن منع الشاب من الاقتراب. لكن رمضان انتبه للشاب رغم الازدحام المُحيط به وطلب من قوات الأمن السماح له بالاقتراب، ليحتضنه ويُقبله.