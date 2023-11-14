انت الان تتابع خبر صلاح الجهيني يفتح النار على كاملة أبو ذكري.. والسبب؟ والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - رد السيناريست صلاح الجهيني على انتقاد المخرجة كاملة أبو ذكري لأبطال مسرحية "زواج اطناعي"، بعد أن قالت بأن العمل كُتِب وتنفذ في 3 أيام.

وقال الجهيني: "من الحاجات اللي بتضايق أي فنان هي انتقاد الناس وتقييمهم للعمل، من خلال الإعلان دون مشاهدة العمل نفسه".

وتابع: "كان شيء مؤسف جدًا لما الناس هاجمت مسلسل، قبل ما تشوفه لمجرد أن حواجب البطلة على البوستر معجبتهمش".

وواصل: "لكن المؤسف أكثر أن مخرجة ليها تقديرها واحترامها زي الأستاذة كاملة أبو ذكري، قررت تهاجم عمل فني وتتهمه أنه اتكتب واتنفذ في 3 أيام بدون ما تشوف منه أي مشهد، متجاهلة مجهود أكتر من 60 شخص اشتغلوا على مدار 5 شهور عشان العمل ده يظهر ويتنفذ على الوجه اللي هما شايفينه بيرضيهم".

وأضاف: "أستاذة كاملة، أنا مقدر موقفك السياسي والإنساني، ولكن يؤسفني أقول لحضرتك إنك جرحتي عدد كبير من الفنانين والشباب المجتهد، اللي بيعتبروا حضرتك قدوة ليهم بدون وجه حق".