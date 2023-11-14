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صلاح الجهيني يفتح النار على كاملة أبو ذكري.. والسبب؟

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الرياض - روايدا بن عباس - رد السيناريست صلاح الجهيني على انتقاد المخرجة كاملة أبو ذكري لأبطال مسرحية "زواج اطناعي"، بعد أن قالت بأن العمل كُتِب وتنفذ في 3 أيام.

وقال الجهيني: "من الحاجات اللي بتضايق أي فنان هي انتقاد الناس وتقييمهم للعمل، من خلال الإعلان دون مشاهدة العمل نفسه".

وتابع: "كان شيء مؤسف جدًا لما الناس هاجمت مسلسل، قبل ما تشوفه لمجرد أن حواجب البطلة على البوستر معجبتهمش".

وواصل: "لكن المؤسف أكثر أن مخرجة ليها تقديرها واحترامها زي الأستاذة كاملة أبو ذكري، قررت تهاجم عمل فني وتتهمه أنه اتكتب واتنفذ في 3 أيام بدون ما تشوف منه أي مشهد، متجاهلة مجهود أكتر من 60 شخص اشتغلوا على مدار 5 شهور عشان العمل ده يظهر ويتنفذ على الوجه اللي هما شايفينه بيرضيهم".

وأضاف: "أستاذة كاملة، أنا مقدر موقفك السياسي والإنساني، ولكن يؤسفني أقول لحضرتك إنك جرحتي عدد كبير من الفنانين والشباب المجتهد، اللي بيعتبروا حضرتك قدوة ليهم بدون وجه حق".

 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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