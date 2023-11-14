انت الان تتابع خبر بالفيديو.. نظرات كريستيانو رونالدو المفوضحة لنانسي عجرم تثير التساؤلات وتتصدر الترند.. والمفاجأة الكبرى ما فعلته حبيبته جورجينا خلف الكاميرات.. شاهد والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعد انتشار الفيديو الذي يُظهر لقاء الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بلاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو وحبيبته عارضة الأزياء جورجينا رودريغز، أصبح هناك فيديو آخر تم تداوله بشكل واسع. في هذا الفيديو، يُظهر كريستيانو رونالدو وهو يجلس في الصفوف الأمامية خلال افتتاح موسم الرياض، وفي لقطة لطيفة التفت إلى نانسي الجالسة خلفه.

تلقى هذا الفيديو انتشارًا كبيرًا، وقد اعتبر بعض الأشخاص أن جمال نانسي جعل جورجينا تظهر علامات الغيرة على والد أطفالها. وقد لفت انتباه البعض كيف أظهر كريستيانو رونالدو تفاعلًا لطيفًا مع نانسي، في حين كانت جورجينا رودريغز تبدو أكثر رسمية. على العموم، تصرفت نانسي بلباقة وعفوية خلال هذا اللقاء مع الزوجين الشهيرين.

هذه اللقطات أظهرت التفاعل الإيجابي بين نجمين مشهورين من عوالم مختلفة، وقد أثارت اهتمام الجماهير والمتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي