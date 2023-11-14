نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف موعد طرح فيلم Joram لـ Manoj Bajpayee في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف نجم بوليوود Manoj Bajpayee عن موعد الطرح الرسمي لفيلمه الجديد الذي سيحمل عنوان Joram، في صالات العرض السينمائية.

ووفق إنديا توداي، الفيلم الذي يخرجه المخرج الهندي Devashish Makhija من المقرر طرحه للعرض في ديسمبر نهاية عام 2023 الجاري.

والفيلم سيشهد عودة لـ Manoj Bajpayee، بعد غياب عن الظهور في أعمال سينمائية منذ فيلم Sirf Ek Bandaa Kaafi Hai.

أفلام قادمة في ديسمبر

وكان قد طرح البوستر الترويجي الأول للفيلم الجديد للنجمة الهندية الكبيرة كاترينا كيف، والذي سيطرح بعنوان Merry Christmas.

ونقل موقع إنديا توداي البوستر الترويجي للفيلم، الذي من المقرر طرحه خلال عام 2023 الجاري.

تفاصيل عن العمل

والفيلم الجديد Merry Christmas، اختارت كاترينا كيف موسم أعياد الكريسماس للكشف البوستر الترويجي له، كونه يحمل عنوان يستوحى من موسم الأعياد المميز.

وفي هذا الفيلم، تتعاون النجمة كاترينا كيف في دول البطولة مع الممثل الهندي Vijay Sethupathi، ويخرج الفيلم المخرج الهندي الكبير Sriram Raghavan.

هذا الفيلم سيشهد أول تعاون بين كاترينا كيف و Vijay Sethupathi، وعند طرحه خلال عام 2023 الجاري، سيتوافر للعرض بعدد مختلف من اللغات تشمل الهندية والتامالية.

انطلاق الحملة الترويجية

والحملة الترويجية للفيلم MerryChristmas، بدأت رسميًا بنشر النجمة كاترينا كيف، للبوستر الدعائي الرسمي للفيلم، عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام.

الأمر نفسه قام به بطل الفيلم Vijay Sethupathi، وكل منهما الحق الصورة بعبارات تحفيزية للجمهور، حتى يترقبو صدور الفيلم.