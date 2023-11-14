نستعرض تفاصيل مسرحية التلفزيون لـ حسن الرداد

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 10:33 صباحاً - رفع المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية مستوى الحماس لجمهور موسم الرياض من خلال عرض مسرحية جديدة تجمع لأول مرة كل من إيمي سمير غانم وحسن الرداد على المسرح.

وشارك تركي آل الشيخ، بوستر المسرحية عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفق بالبوستر تعليقا قال فيه:"مسرحية التلفزيون… مسرحية فكاهية يقدمها أشهر نجوم الكوميديا على مسرح محمد العلي في بوليفارد سيتي ابتداءً من 20 نوفمبر".

تعرف على أسعار تذاكر مسرحية التلفزيون

وعلى صعيد آخر، طرحت الشركة المنظمة أسعار تذاكر المسرحية تنوعت فئات التذاكر بين 14 فئة، وتبدأ من 75 ريال سعودي أي ما يعادل 617 جنيه مصري إلى 3،155 ريال أي ما يعادل 25،997 جنيه مصري.

أبطال عمل مسرحية التلفزيون

وتضم المسرحية مجموعة من بين أبرز النجوم حسن الرداد وإيمي سمير غانم كل من بدرية طلبة وأوس أوس ومحمود حافظ وسليمان عيد.



أحداث مسرحية التلفزيون

تدور أحداث المسرحية في إطار الاثارة والتشويق حول الزوجين "حفظي" و"كروانة" وذلك بعد أن يصل عم حزومبل لهما حاملا هدايا تأخرت ثلاثون عاما ولكنها غير مناسبة لهم الآن مما يجعل فضولهما يدفعهما لتفتيش حقيبة هدايا عم حزومبل ليجدوا تلفزيونا سحريا يجدون نفسهم بداخله يتنقلون بين قنواته بكل أحداثها وتفاصيلها ويتحكم فيهما طفل بالريموت كنترول... ماهو مصيرهم وعند اي قناة سوف تقف حياتهم وهل يمكنهم العودة لحياتهم من جديد؟