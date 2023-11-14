أديل تطلق رسميًا شركتها الخاصة التي تبدأ بها مشروعًا خارج الموسيقى

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 10:33 صباحاً - كشفت مصادر مقربة من النجمة أديل، عن أنها اطلقت رسميًا شركتها الجديدة، التي تبدأ بها مسيرتها الاقتصادية بعيدًا عن صناعة الموسيقى.

ووفق ديلي ميل، كانت قد نوهت أديل عن نيتها للقيام بهذه الخطوة، لتحذو حذو العديد من نجوم هوليوود الكبار الذين اصبحت لهم مشاريع اقتصادية خاصة بهم خارج نطاق الفن.

وقالت الصحيفة البريطانية أن الشركة الجديدة، ستحمل اسم The Shelbourne Collective Limited.

نشاطات خارج الموسيقى

وكانت قد أعلنت النجمة الكبيرة أديل عن استعداداها لخوض تجربة ريادة الأعمال، وإطلاق علامتها التجارية الخاصة في مجال الموضة.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، فإن المغنية البريطانية تخطط لإطلاق علامة تجارية لبيع أنوع من مستحضرات التجميلة والمجوهرات والملابس الفخمة.

و قررت النجمة أديل أن تجدد عقدها بإحياء مزيدًا من الحفلات الخاصة في مدينة لاس فيجاس، بعد ما حققته حفلاتها السابقة من نجاح وإقبال جماهيري كبير.

ووفق ديلي ميل، اتخذت أديل قرار تجديد عقدها مع الفندق الذي يحتضن حفلاتها بفيجاس، لموسم جديد، ينطلق بعد نهاية فترة احتفالات الكريسماس القبلة.

و أعلنت اديل عن قرارها من خلال منشور لها قامت بنشره عبر حسابها الخاص على إنستجرام، بعد توجيهها الشكر لمتابعيها والجمهور الذي حرص على حضور حفلاتها بفيجاس في الاسابيع السابقة.