تعاون للمرة السادسة سيجمع بين دنزال واشنطن والمخرج أنتوني فوكو

القاهرة - محمد ابراهيم - يعود النجم الكبير دنزال واشنطن للتعاون مع المخرج الكبير Antoine Fuqua للمرة السادسة في مسيرته، عبر عمل سينمائي جديد.

وتقول ديلي ميل، أن الفيلم السينمائي الجديد الذي يجمع بين الثنائي، سيكون عن شخصية المقاتل في التاريخ القديم الذي يدعى Hannibal.

جدير بالذكر أن ثاني تعاون بين واشنطن والمخرج أنتونيو فوكو، كان فيلم "يوم التدريب" الذي طرح 2001، وحصد عنه واشنطن أول جائزة اوسكار.

The Equalizer

يعود النجم القدير دنزال واشنطن لشخصيته الشهيرة من فيلم The Equalizer، هذا الفيلم الذي طرح الإعلان الترويجي للجزء الثالث والختامي منه.

ويجسد واشنطن في الفيلم شخصية Robert McCall، التي تعود من جديد ضمن أحداث الجزء الثالث، في محاولة للحفاظ على ما حققه من سلام في حياته الخاصة، بعد تقاعده عن عمليات القتل.

فترة نشاط فني

في الوقت نفسه، يعود النجم الكبير دنزال واشنطن للتعاون من جديد مع المخرج "رايدلي سكوت"، في مشروع سينمائي جديد، بعد ضم واشنطن لأبطال الجزء الجديد الذي تستكمل به قصة فيلم المصارع الشهير للنجم راسل كرو.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، الفيلم الجديد، يخوض الآن مفاوضات نهائية للانضمام للفيلم الذي سيجسد به دور البطولة، الفنان الشاب بول ميسكال.

و انضم الفنان الشاب "بول ميسكال" لابطال الجزء القادم من فيلم المصارع، الذي تقرر إنتاجه رسميًا لاستكمال قصة العمل السينمائي الشهير الذي طرح في عام 2000.

ووفق صحيفة ديلي ميل، حتى الآن لم يتم ظهور أي تفاصيل تتعلق بأحداث العمل المنتظر، إلا إنه من المتوقع أن يروي قصة نجل شخصية القائد الروماني ماكسموس، التي جسدها النجم راسل كرو، وحصد عنها جائزة الأوسكار.