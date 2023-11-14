انت الأن تتابع خبر "بيشوفني عجوز".. إيمى سمير غانم تثير الجدل بشان علاقتها بزوجها حسن الرداد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خطفت إيمي الأنظار إليها خلال ظهورها في برنامج كلام نواعم في أول ظهور إعلامي لها بعد وفاة والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز وذلك بسبب وزنها الزائد والذى ظهر بشكل واضح خلال القاء.

وصرحت إيمي سمير غانم خلال هذا اللقاء عن أمور عديدة ومختلفة في حياتها الشخصية والعملية، كما تطرقت أيضا في الحلقة عن علاقتها بزوجها حسن الرداد.

حيث قالت إيمى سمير غانم فى تصريحاتها لـ برنامج كلام نواعم "شخصيتى هادية فى البيت وبفضل القاعدة فى البيت ومبخرجش كتير".

وأضافت إيمى سمير غانم :" شخصيتى عكس حسن وبيشوفنى عجوزة وأنا صغيرة".

اثار تصريحها التساؤلات حول علاقة الفنانة إيمي بزوجها حسن الرداد خاصة بعد غيابها الطويل عن الشاشة وتكرر انتشار شائعات انفصالهما لكن من جهة اخرى تقوم الفنانة إيمي بنشر العديد من الصور على صفحاتها في مواقع التواصل تجمعها مع زوجها بشكل رومنسي ما اكد استقرارهما والعلاقة القوية التي تجمعهما.