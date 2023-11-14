نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. سلوى عثمان تستقبل عزاء والدها بمسجد الشرطة بالشيخ زايد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتلقى الفنانة سلوى عثمان واجب العزاء والدها الفنان عثمان محمد علي، الذي توفي يوم الأحد الماضي عن عمر ناهز الـ88 عامًا، وذلك في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

متى توفي الفنان الراحل عثمان محمد علي؟

رحل الفنان عثمان محمد علي والد الفنانة سلوى عثمان عن عالمنا يوم الأحد الماضي عن عمر ناهز الـ88 عامًا، وقد تم تشييع جثمانه أمس الاثنين من مسجد الشرطة، وتم دفنه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة، بحضور ابنته سلوى، كما حرص المشيعون على تقديم واجب العزاء لها ومواساتها ودعوا الله أن يلهمها الصبر والسلوان.



ما هي أعمال الفنان عثمان محمد علي؟

وفي سياق آخر شارك الفنان الراحل عثمان محمد علي في العديد من الأعمال الفنية الناجحة، أهمها: مسلسل "عائلة الحاج متولي"، ومسلسل "لن أعيش في جلباب أبي "، ومسلسل "حي السيدة زينب"، ومسلسل "الضوء الشارد"،وغيرها من الأعمال الناجحة.



البيت الفني للمسرح ينعى عثمان محمد علي

حرص البيت الفني للمسرح على نعي الفنان عثمان محمد علي، ونشر بيانًا عبر صفحتهم الرسميةبموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، جاء فيه: "نعى المخرج خالد رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، القائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، ببالغ الحزن والأسى الفنان الكبير عثمان محمد علي، والذي وافته المنية اليوم، بعد حياة حافلة بالإبداع، تاركًا أعمالًا محفورة في ذاكرة جمهوره، ما بين السينما والتلفزيون".