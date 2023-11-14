نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلمان خان يقود حملة عدم حرق أحداث Tiger 3 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد مرور يومين على طرحه للعرض رسميًا في صالات العرض السينمائية، توجه صناع فيلم سلمان خان الجديد Tiger 3 بطلب للجمهور، بمنع تسريب أحداث الفيلم وحرق الأحداث.

ووفق إنديا توداي، شارك سلمان خان في حملة التوعية ضد حرق الأحداث، حتى يحصل الجميع على فرصة الاستمتاع بأحداث العمل.

مفاجأة الفيلم

وتقترب النبوءة المثيرة للربط بين عوالم بوليوود، حيث يتوقع أن تصبح أفلام "باثان" لشاه روخ خان و"War" لهيرثيك روشان، و"Tiger 3" لسلمان خان، محط أنظار الجماهير.

سيبدأ الارتباط بتواجد الثلاثي الكبير معًا في أحداث فيلم "Tiger 3" المنتظر، الذي سيشهد عودة سلمان خان لتجسيد شخصية المقاتل الشهير عبر الحدود.

هيمنة "تايجر"

تأتي هذه التوقعات في ظل تحفيز سينمائي ضخم، حيث يُتوقع أن يقوم منتجو الفيلم بحجز جميع دور العرض بتقنية IMAX، مؤكدين تفوقهم وقوتهم التنافسية في عالم السينما.

وفقًا لتقارير "India Today"، يشير الخبر إلى أن فيلم "Tiger 3" لن يترك أي دار عرض IMAX لفيلم "The Marvels" من عالم مارفل السينمائي، حيث من المتوقع طرح الفيلمين في نفس الوقت خلال شهر نوفمبر القادم.

وبدأت حملة الترويج للفيلم بإطلاق الإعلان التشويقي الأول الأغنية الترويج بعنوان "Leke Prabhu Ka Naam"، مع إعلان موعد إطلاقها على منصة YouTube في 23 أكتوبر.

يأتي هذا بعد حلا لخلاف استمر تسع سنوات بين سلمان خان والمغني الشاب أرجيت سينغ، حيث تم تأكيد أن سينغ سيكون المغني الرئيسي لإحدى الأغاني الترويجية الرئيسية للفيلم الجديد "Tiger 3".