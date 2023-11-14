شاه روخ خان يطلق بوستر ترويجي جديد لفيلم Dunki

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح نجم بوليوود الكبير شاه روخ خان، بوستر ترويجي جديد للفيلم الذي ختتم به عام 2023، بعد خوضه لموسم طرح حافل قدم خلاله حتى الآن فيلمين للسينما في بوليوود.

ونقل موقع إنديا توداي، البوستر الترويجي الجديد الذي نشره شارو لفيلم Dunki، تمهيدًا لطرحه للعرض قريبًا في صالات العرض، بمشاركة مجموعة مميزة من الفنانين.

الفيلم سيطرح للعرض في ديسمبر نهاية العام الجري، ويشارك في إنتاجه شاه روخ خان مع المنتج راجكومار هايراني.

بداية الحملة الترويجية

وكان قد استغل نجم بوليوود الكبير شاه روخ خان، حلول عيد ميلاده، ليعلن عن طرح اول برومو تشويقي لفيلمه الجديد المنتظر Dunki.

ونقلت مجلة "إنديا توداي"، الإعلان الترويجي الأول للفيلم الذي طرح بعنوان Drop 1، في إشارة لوجود سلسلة من المقاطع الترويجية الأخرى القادمة.

وظهر ضمن أحداث البرومو، أبطال الفيلم إلى جانب شارو، ومنهم فيكي كوشال، وتابسي بانو التي تشارك شارو للمرة الأولى في بطولة عمل سينمائي ضخم.

نفي التأجيل

ونفت شركة إنتاج فيلم شاه روخ خان الجديد "Dunki" جميع الشائعات التي ترددت حول تأجيل إصدار الفيلم في صالات العرض السينمائية بالهند.

ووفقًا لتقرير نشرته India Today هذا الأسبوع، نفى منتجو الفيلم بشكل قاطع جميع الأقاويل التي تحدثت عن تأجيل طرح الفيلم خلال موسم الكريسماس القادم.

وكانت هناك مخاوف من تأجيل إصدار الفيلم خوفًا من منافسة أفلام أخرى في نفس الفترة قد تؤثر سلبًا على أداء "Dunki" في شباك التذاكر.