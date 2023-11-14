محمد أنور ينضم لفريق عمل فيلم "المستريحة" أمام ليلى علوي

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أحمد جودة - القاهرة - يشارك الفنان محمد أنور، فيلم جديد بعنوان“المستريحة”، وهو بطولة النجمة ليلى علوي، بيومي فؤاد، ومن المقرر أن يبدأ تصوير مشاهده في العمل خلال الفترة المقبلة.



ما هي أحدث أعمال الفنان محمد أنور؟

وفي سياق آخر، يعيش الفنان محمد أنور حالة من النشاط الفني حيث شارك في فيلم "البعبع"، وفيلم "مستر إكس" مع الفنان أحمد فهمي، وحقق نجاحًا كبيرًا في دور العرض السينمائي.

من هم أبطال فيلم "البعبع"؟

يضم فيلم "البعبع" عدد من الفنانين منهم

أمير كرارة، ياسمين صبري، محمد عبدالرحمن الشهير بتوتا، محمد أنور، باسم سمرة، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، محمد عبدالعظيم، الطفل جان رامز، والطفلة تيا حاتم، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.

كما تعاقد محمد أنور مؤخرًا على المشاركة في بطولة فيلم "جوازة توكسيك"،أمام الفنانة ليلي علوي، ومن المقرر أن يبدأ تصويره الشهر القادم، وهو بطولة عدد من الفنانين منهم: بيومي فؤاد،محمد سلام، مصطفى غريب، نانسي صلاح، وآخرون من النجوم.