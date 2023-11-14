نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد ميلاد لبلبة.. تعرف على أبرز المحطات والمعلومات في حياتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتفل اليوم 14 نوفمبر، الجمهور بعيد ميلاد الفنانة الكبيرة لبلبة، التي تألقت في السينما والفن التمثيلي منذ الصغر،بدأت مسيرتها الفنية في الخامسة من عمرها، وتميزت بتقديم أعمال تجمع بين الكوميديا والدراما، وفي السطور التالية يرصد “دوت الخليج الفني” أبرز المعلومات والمحطات في حياتها.

نشأة لبلبة



لبلبة، الفنانة الكبيرة، ولدت في 14 نوفمبر 1946. بدأت مسيرتها الفنية عندما كانت في الخامسة من عمرها، واشتهرت بموهبتها في تقليد المشاهير، درست الباليه الكلاسيكي وأيضًا اتجهت إلى مجال الغناء، حيث قدمت العديد من الأغاني. استمرت مسيرتها في عالم الفن بتنوع بين السينما والدراما التليفزيونية.

اكتشاف لبلبة



لبلبة تم اكتشافها على يد المخرج الراحل مصطفى نيازي، حيث قامت بتقديم أدوار بطولة في ستة أفلام، من بينها "حبيبتي سوسو" بإخراج مصطفى نيازي، و"البيت السعيد" بإخراج حسين صدقي، و"أربع بنات وظابط" بإخراج أنور وجدي.



أهم أعمال لبلبة



لبلبة قدمت باقة متنوعة من الأعمال السينمائية، من بينها "يا ظالمني"، "البيت السعيد"، "الحبيب المجهول"، "آخر العنقود"، "زواج بالإكراه"، "شئ من الحب"، "السكرية"، "البعض يذهب للمأذون مرتين"، "خلي بالك من جيرانك"، "4-2-4"، "عصابة حمادة وتوتو"، وغيرها الكثير.

كما أبدعت في أعمال تليفزيونية مثل "الحفار"، "صاحب السعادة"، "مأمون وشركاه"، "الشارع اللي ورانا"، "دايما عامر"، "الكتيبة 101". ولا تنسى أعمالها المذهلة في الدراما مثل "الآخر"، "معالي الوزير"، "عريس من جهة أمنية"، "فرحان ملازم آدم"، "وش إجرام"، و"الفيل الأزرق" و"كازابلانكا" في عالم السينما.

جوائز حصلت عليها

لبلبة حصدت العديد من الجوائز والتكريمات في مهرجانات مصرية، عربية، وعالمية، وتألق خاص في فيلمها "ليلة ساخنة"، الذي فاز بعدد كبير من الجوائز.



زيجات في حياة لبلبة

تزوجت لبلبة مرة واحدة من الفنان حسن يوسف وكانت في سن السابعة عشر، انفصلت عنه بعد فترة بسبب قبلة غير متوقعة في إحدى الأفلام من الفنان حسين فهمي. رفض زوجها فكرة هذه القبلة ورغم رفضه، قامت بتنفيذ طلب المخرج. بعد عدة أشهر، حدث الطلاق.

من ثم، رفضت لبلبة فكرة الزواج مرة أخرى وتفرغت للفن،أثبتت نفسها في عدة أعمال فنية وأقامت تعاونًا ناجحًا مع الفنان عادل إمام، تجسدت قوة الثنائي الفني في العديد من الأعمال.