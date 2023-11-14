نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على قائمة عمل مسلسل "العتاولة" لـ أحمد السقا وطارق لطفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستمر فريق عمل مسلسل "العتاولة" في إجراء التحضيرات الكاملة للعمل، الذي يضم في طاقمه النجمين أحمد السقا وطارق لطفي، ومن المتوقع أن ينطلق تصويره في الأيام القليلة المقبلة، استعدادًا للمشاركة في سباق دراما رمضان المقبل، ويعمل المخرج أحمد خالد موسى على إكمال التحضيرات وترتيب التفاصيل الأخيرة، بينما ومازال مستمرًا في إجراء التعاقدات مع باقي أبطال العمل، وتحديد الديكور الرئيسي لعمليات التصوير.

طاقم عمل العتاولة



مسلسل "العتاولة" من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، ويضم في طاقمه النجوم أحمد السقا، طارق لطفي، مي كساب، وباسم سمرة،تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، ويعد هذا العمل الثالث الذي يجمع بين السقا وطارق لطفي بعد مشاركتهما في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" عام 1998.



ما هي آخر أعمال أحمد السقا؟



يذكر أن أحمد السقا قدم مسلسل “حرب”، من 10 حلقات في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامي، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد نادر جلال

آخر أعمال طارق لطفي



يذكر أن طارق لطفي شارك في رمضان الماضي 2023 خلال مسلسل “مذكرات زوج”، الذي عرض في النصف الأول من رمضان وكان من 15 حلقة وحقق نجاح كبير، وكان هذا العمل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج تامر نادي، وشارك في بطولته كل من: خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، هناء الشوربجي، سماء إبراهيم، عمر الشناوي.

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أحداث مسلسل مذكرات زوج



ودارت أحداث المسلسل في إطار اجتماعي لايت، وناقش العديد من المشاكل الزوجية، وجسد طارق خلاله شخصية مراقب جوي، بينما ظهرت عائشة بدور مهندسة معمارية ومديرة إحدى شركات الهندسية، لكنهما يمران بعدد من المشكلات الزوجية