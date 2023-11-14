نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمال العدل يكشف أسراره مع نادي الزمالك ونجوم شركته في "سيوت لايت" مع شيرين سليمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها “سبوت لايت” المذاع على شاشة صدى البلد المنتج الكبير جمال العدل في حوار تسوده الصراحة الشديدة والتصريحات الجريئة للغاية حيث يجيب على العديد من الأسئلة التي تصدر معظمها قوائم البحث على المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الإجتماعي.

ما هي محاور حلقة جمال العدل مع الإعلامية شيرين سليمان؟

كما يتحدث عن رأيه كمشجع لنادي الزمالك عن رأيه في مجلس الإدارة الحديد برئاسة الكابتن حسين لبيب وقائمته الانتخابية التي فازت في الانتخابات، كما يكشف عن مساهمة بعض الاسماء الزمالكوية من رجال الأعمال وابناء نادي الزمالك في الأزمات التي مر بها النادي مؤخرًا ومنها أزمة سفر فريق كرة اليد بالأتوبيس.

جمال العدل يكشف حقيقة خلافه مع نيللي كريم مع شيرين سليمان

كما يكشف عن النجوم الذين سيتعاون معهم الفترة المقبلة وفي مقدمتهم النجم الكبير يحيى الفخراني والفنان أحمد السقا، ويكشف حقيقة خلافه مع النجمة نيللي كريم بسبب فيلم ع الزيرو وايضًا تفاصيل خلافه مع النجم محمد هنيدي بسبب الجزء التاني من مسلسل ارض النفاق، وموقف النجمة الكبيرة يسرا من خوض الموسم الرمضاني المقبل

جمال العدل يتحدث عن علاقته برفع أجر الفنان محمد رمضان

كما يكشف أيضًا حقيقة إنتاجه لمسلسل للنجمة الكبيرة شيريهان، ويتحدث أيضًا عن علاقته برفع أجر الفنان محمد رمضان، ويكشف عن عودة النجم يوسف الشريف إلى الدراما التلفزيونية قريبًا، ويتحدث أيضًا عن سر اختياره للمخرج سامح عبد العزيز لمسلسل خيانة عهد بعد أن كان من المتوقع أن يقدم مسلسل بـ١٠٠ وش وسبب اختيار المخرجة كامله أبو ذكري بدلًا منه، وتفاصيل أخرى عديدة.

مواعيد عرض برنامج سبوت لايت

برنامج سبوت لايت تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويذاع اسبوعيا على شاشة صدى البلد يوم الجمعة الساعة الحادية عشر مساءً.