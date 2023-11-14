نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لوس أنجلوس تشهد الاحتفال بالعرض الخاص لموسم الختامي من The Crown في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مدينة لوس أنجلوس احتفالية ضخمة بالعرض الخاص لمسلسل The Crown، الذي تعرضه نتفليكس بموسمه السادس الختامي.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص، بحضور نجمة المواسم الجديدة من المسلسل اليزابييث ديبكي التي تجسد شخصية الأميرة ديانا.

ذلك أيضًا بحضور روفو كامبا، وففلين اديوادرز، المجسدان لشخصيات الامير هاري والأمير ويليام في العمل التليفزيوني الناجح.

موسم ختامي

وكانت قد تحدثت النجمة البريطانية القديرة إميلدا ستاونتون للمرة الأولى عن ظهورها في بطولة مسلسل التاج في موسمه الخامس في حوار جديد.

هذا الحوار، نقلت صحيفة ديلي ميل، جانبًا منه، ومن خلاله عبرت الفنانة القديرة عن شعورها نحو تجسيد شخصية الملكة إليزابيث الثانية بالموسم الخامس من المسلسل.

والحوار آجرته الفنانة القديرة إميلدا ستاونتون مع صحيفة "ذا ميرور"، وعبرت من خلاله عن شعورها لتصوير مشاهد المسلسل، في الفترة التي شهدت وفاة المكلة اليزابيث خلال الشهور الماضية.

وقالت إميلدا، أنها شعرت بالحزن الشديد لدى علمها بوفاة الملكة، ورغم ذلك كانت ملزمة بالاستمرار في تصوير مشاهد المسلسل، وتجسيد شخصية الملكة للتاريخ.

وتجسد إميلدا، شخصية الملكة إليزابيث الثانية في الموسم الخامس الذي عرض عام 2022 الماضي من مسلسل التاج، وستعود لتجسيد الشخصية نفسها في الموسم السادس الذي يعرض نهاية عام 2023.

المرحلة التي تجسد بها إميلدا شخصية الملكة، هي فترة ما بعد فترة التسعينات، والتي ستشهد وفاة الأميرة ديانا نتيجة لتعرضها لحادث مأساوي.

تفاصيل عن العمل

ومسلسل التاج، بدأ عرضه عبر منصة نتفليكس للبث الرقمي، وهو من أعمال نتفليكس الأصلية ومن أضخم المسلسلات من حيث الإنتاج.

المسلسل، يروي قصة الأسرة الملكية في بريطانيا، منذ تولي الملكة اليزابيث للحكم، وبداية عرض موسمه الأول كانت في عام 2016.

وعبر مواسمه المتعاقبة، جسد شخصية الملكة اليزابيث بجانب إميلدا ستاونتون، النجمة الشابة كلير فوي، التي جسدت شخصية الملكة في المواسم الأول والثاني.

من بعد ذلك في الموسم الثالث والرابع، جسد شخصية الملكة، النجمة الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.