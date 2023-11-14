فن ومشاهير

رمضان 2023.. تعرف على تفاصيل مسلسل "فراولة " لـ نيللي كريم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة نيللي كريم، لتصوير مسلسلها الجديد "فراولة"، الذي ستشارك في سباق دراما رمضان 2024، يتميز المسلسل بالابتعاد عن الدراما الحزينة المعتادة لها، حيث تقدم شخصية كوميدية في هذه التجربة الدرامية الجديدة المكونة من 15 حلقة.

dd121690a3.jpg

تفاصيل شخصية نيللي كريم


وتجسدنيللي كريم في مسلسل "فراولة" دور ابنة أحد حراس العقار في منطقة الزمالك، حيث تتخذ شخصيتها محورًا لعدة مشاهد كوميدية تربطها بسكان العمارة والجيران.

 

أحدث أعمال نيللي كريم
 

ومن ناحية أخرى، تبدأ نيللي كريم تصوير فيلم “ هابي بيرزداي ” ويشارك فيه كل من شريف سلامة وحنان يوسف، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، كما عُرض لها فيلم ع الزيرو، بطولة محمد رمضان، تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشارك فيه كل من جومانا مراد، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي، والطفل منذر مهران، وشارك في العمل العديد من ضيوف الشرف منهم خالد الصاوي ومحمد لطفي.  

0b39a268f7.jpg


آخر أعمال نيللي كريم
 

ويذكر أن آخر أعمال نيللي كريم هو مشاركتها في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل عملة نادرة، والذي ظهرت من خلاله لأول مرة بشخصية صعيدية، وكان من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشارك فيه كل من جمال سليمان، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، أحمد عيد، محمد لطفي، جومانا مراد، ندى موسى، مريم الخشت، وهشام عاشور،فيما شارك علي الطيب كظهور خاص.

 

 كما شاركت أيضًا فيلم ڤوي ڤوي ڤوي، بطولة محمد فراج تأليف وإخراج عمر هلال، والذي مازال متربعًا على شباك الإيرادات، وشارك فيه كل من طه دسوقي، بيومي فؤاد، محمد عبدالعظيم، فيما ظهرت زوجته بسنت شوقي كضيفة شرف، ورُشح العمل لتمثيل مصر في الأوسكار.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا