نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كارينا كابور تظهر في لطقات ترويجية جديدة من Singham Again في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص نجم بوليوود أجاي ديفجان على مشاركة أول صورة ترويجية لكارينا كابور من فيلم Singham Again، الذي يضم كوكبة من كبار نجوم بوليوود.

ونقل موقع انديا توداي، الصورة الترويجية التي ظهرت بها كارينا كابور من أحد مشاهد الحركة بالفيلم، الذي يطرح للعرض خلال الأسابيع القادمة.

حملة ترويجية كبيرة

بدأت حملة الترويج لفيلم "Singham Again" بإصدار البوستر الترويجي الأول الذي يبرز النجم رانفير سينغ، ويشارك في بطولته مجموعة من نجوم بوليوود الكبار، بما في ذلك ديبيكا بادوكون وأكشاي كومار.

و نشر موقع "India Today" البوستر الذي يأتي كجزء جديد من سلسلة ناجحة من الأعمال.

الجزء الثاني من فيلم “Singham”

و الجزء الثاني من فيلم "Singham" يقوم ببطولته النجم الكبير أجاي ديفجان رسميًا، وسيتم طرحه بعنوان "Singham Again". يشهد الفيلم عودة رانفير سينغ لتقديم أداء قوي، ويتميز بمشاركة النجم أكشاي كومار في البطولة أيضًا، ويجري حاليًا تصوير الفيلم في العاصمة الإنجليزية لندن.