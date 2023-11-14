نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مارفل متهمة بالكذب بسبب فيلم The Marvels في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواجه شركة ستديوهات مارفل هجوم كبير من الجمهور، بسبب ضعف فيلم The Marvels، الذي طرح ضمن عالم مارفل السينمائي.

ووفق ديلي ميل، الفيلم حتى الآن حقق أسوأ افتتاحية تشهدها مارفل في شباك التذاكر، بحصده إيرادات قدرت فقط بـ 47 مليون دولار محليًا في الولايات المتحدة.

والآن أصبحت مارفل متهمة بالكذب بعد ترويجها للفيلم على أنه الفيلم رقم 1 على مستوى العالم بالكذب، وكان رد الجمهور على تغريدة بهذا الشأن شديد الغضب.

توقعات تتحقق

وكانت قد ظهرت توقعات صادمة حول تنبات ما سيحققه فيلم The Marvels من إيرادات في افتتاحيته بقاعات السينما بهوليوود، ليعزز من الازمة التي تعيشها ستديوهات مارفل بعزوف المشاهدين.

ووفق ديد لاين، كشفت توقعات الخبراء، ان الفيلم من المحتمل أن يحقق إيرادات افتتاحية أقل من 60 مليون دولار، وهو معدل غير مسبوق من التراجع لأفلام مارفل الجديدة.

إعلان ترويجي ختامي

و كشف الإعلان الترويجي الأخير لفيلم "The Marvels" عن عدد من المفاجآت الممتعة لمحبي عالم مارفل السينمائي، تضمن الإعلان ظهور مشاهد من الأعمال البارزة السابقة في عالم مارفل، وهذا بهدف جذب المشاهدين لمشاهدة الفيلم.

من ببين هذه المفاجآت السارة، تشمل عودة شخصية "نيك فيوري" التي يجسدها سامويل جاكسون، وظهور "بري لارسون" في دور "كابتن مارفل".

Echo

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت استوديوهات مارفل عن مسلسل تلفزيوني جديد بعنوان "Echo"، الذي سيكون جزءًا من عالم مارفل السينمائي المتشعب.

ويميز هذا المسلسل أنه سيكون أول عمل مستقل بذاته من مارفل، دون الحاجة إلى الارتباط المستمر بأحداث الأعمال الأخرى في العالم المارفلي.

"Echo" سيركز على شخصية Echo وشخصية المجرم الشهير "كينج بن" من عالم مارفل المصورة.