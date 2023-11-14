نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم The Crown المصري خالد عبد الله يدعم غزة من العرض الخاص للمسلسل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان المصري خالد عبد الله على تقديم دعمه لغزة وتوجيه رسالة خلال حضوره للعرض الخاص لمسلسل التاج في موسمه الختامي.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للمسلسل من مدينة لوس أنجلوس، بحضور نجوم المسلسل، وظهر خالد عبد الله مدونا لراسلة يطالب به بوقف اطلاق النار في غزة، على باطن كفه لوقف العدوان الإسرائيلي.

العرض الخاص

وشهدت مدينة لوس أنجلوس احتفالية ضخمة بالعرض الخاص لمسلسل The Crown، الذي تعرضه نتفليكس بموسمه السادس الختامي.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص، بحضور نجمة المواسم الجديدة من المسلسل اليزابييث ديبكي التي تجسد شخصية الاميرة ديانا.

ذلك أيضًا بحضور روفو كامبا، وففلين اديوادرز، المجسدان لشخصيات الامير هاري والأمير ويليام في العمل التليفزيوني الناجح.

تفاصيل عن العمل

ومسلسل التاج، بدأ عرضه عبر منصة نتفليكس للبث الرقمي، وهو من أعمال نتفليكس الأصلية ومن أضخم المسلسلات من حيث الإنتاج.

المسلسل، يروي قصة الاسرة الملكية في بريطانيا، منذ تولي الملكة اليزابيث للحكم، وبداية عرض موسمه الأول كانت في عام 2016.

وعبر مواسمه المتعاقبة، جسد شخصية الملكة اليزابيث بجانب إميلدا ستاونتون، النجمة الشابة كلير فوي، التي جسدت شخصية الملكة في المواسم الأول والثاني.

من بعد ذلك في الموسم الثالث والرابع، جسد شخصية الملكة، النجمة الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.