انت الان تتابع خبر ابن الفنان بيومي فؤاد يثير الجدل بما فعله بعد أزمة والده مع محمد سلام والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعد ان هاجمت زوجة الفنان بيومي فؤاد، منتقدي زوجها بسبب تصريحاته في موسم الرياض توقع الجميع أن يسلك محمد ابن بيومي فؤاد نفس الطريق ويدافع عن والده، ولكن هذا لم يحدث.

حيث التزم المخرج الشاب الصمت ولم ينشر أى منشورات تخص الأزمة التي تعرض لها والده مؤخراً.

وعبر المتابعين عن إعجابهم بعدم تدخل محمد بيومي في أزمة والده، بينما برر بعضهم بأنه لم يدافع عن والده لإحساسه بأنه ارتكب خطأ كبير في الهجوم على زميله محمد سلام.

محمد بيومي درس الإخراج التليفزيوني وأخرج العديد من الأعمال الفنية بدون مساعدة والده، لأنه لا يحب الواسطة على حد كلامه.