نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. تعرف على إطلالات دانية الشافعي في حفل زفافها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم "دانية الشافعي" محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما خطفت الإعلامية دانية بـ قناة MBC3، الأنظار بإطلالتها الساحرة في حفل زفافها الذي أقيم أمس في دبي وقد نشرت دانية الشافعي صور من حفل زفافها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات بالإنستجرام.

وفي السطور التالية يعرض لكم دوت الخليج الفني إطلالات المذيعة السعودية دانية الشافعي في حفل زفافها..

إطلالة دانية الشافعي في حفل زفافها

وأطلت دانية الشافعي بإطلالة ملكية رقيقة لفتت الأنظار، فكان فستانا أبيض بسيط بأكام طويلة، مطرز من منطقة الأكتاف، مع طرحة طويلة من الشيفون، وتاج مطرز غطى جزء من شعرها، كان المكياج بألوان قوية وأحمر شفاه حدد شفتيها.

الإطلالة الأولي لـ دانية الشافعي في ليلة الحناء



وأطلت دانية الشافعي بالزي التقليدي "المسدح الهاشمي" وهو ملابس نساء قبيلة الأشراف في الحجاز، مع الزفة الحجازية التقليدية، كان يدمج ألوان الأحمر والوردي والذهبي واسع وطويل مع طرحة غطت شعرها، وأمسكت بعقد من الورد.



الإطلالة الثانية لـ دانية الشافعي في ليلة الحناء



وبعدها أطلت دانية الشافعي بفستان آخر باللون الأبيض، كان قصيرا ومكشوف الكتفين مع طرحة من الشيفون، وتركت شعرها ينسدل مموجا على كتفها.



دانية الشافعي تشارك صور حفل زفافها

كما نشرت الإعلامية دانية الشافعي مجموعة من الصور لحفل زفافها، وكشفت أن زواجها تم في يوم 11 نوفمبر من هذا الشهر، وكتبت: "ثم شاء الله ان تكون انت من بين الكل اللهم اجعله ميثاقا سعيدا مباركا محفوفا بالمودة والرحمة اغمرونا بدعواتكم الصادقة".

من هي دانية الشافعي؟

ولدت الإعلامية السعودية دانية الشافعي عام 1983 في مدينة جدة، وانتقلت إلى إمارة الشارقة في الإمارات بعد أن أنهت دراستها الثانوية، ودرست الإعلام في الجامعة الأمريكية في الإمارات، وانضمت دانية إلى قناة إم بي سي 3 عام 2004 منذ تأسيسها وحققت شهرة كبيرة بين الأطفال في الوطن العربي بسبب برنامج "تسالي أحلى عالم" الذي قدمتها لسنوات، فضًا عن المشاركة في فعاليات كثيرة في القناة، في عام 2014 شاركت في مسلسل كرتوني عرض على MBC3، واشتهرت دانية بتقديم العديد من البرامج الناجحة، منها "نادي دانية" و"مسابقات MBC3" و"البيت الصغير"، حيث أسست شركة إنتاج إعلامي، وبدأت بتقديم برامج على قناتها على YouTube، حاليًا تملك قناة على اليوتيوب تقدم فيها برنامج "هرجة دانية"، قدمت برامج: فوازير رمضان أكثر من موسم، قولولي كيف، المختبر، تخرّج في يوم، من أقوى، التجربة، صباح الخير يا عرب، zoo تايم، تواصل، ايش طابخين يا دانية؟، قولول ليش؟، دانية - مسلسل كرتوني، توتة توتة.

