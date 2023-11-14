نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق الشناوي للفجر الفني: أرفض تأجيل أو إلغاء المهرجانات وأطلب بعودتها ( خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلي الناقد طارق الشناوي في تصريحات للفجر الفني عن حضوره في العرض الخاص لفيلم “ وداعًا جوليا” التي معروض الآن بدور العرض أنه رأى الفيلم في مهرجان “ كان ” وقد كتب عنه أكثر من مرة، ولكن حضوره كان يرجع إلي دعم الثقافات العربية والتي تعرض في مصر، على الرغم من أهمية الفيلم الفنية والثقافية.

الناقد طارق الشناوي في حواره مع دوت الخليج الفني

و أشار إن الفيلم يتحدث عن ما يحدث في العالم وليس فلسطين فقط، فيتحدث عن العالم الجنوبي والعالم الشمالي و انقسام الدول.

و أردف حديثه عن عرض الأفلام العربية فقط في المهرجانات لأن الجمهور المصري لا يعتاد على مشاهدة الأفلام القصيرة العربية، وأن من الممكن حتي يتم مشاهدة هذه الأفلام التي تتحدث عن الوعي الثقافي وهو أن يكون للفيلم أوقات محددة بالمهرجانات بمبالغ رمزية حتي يستفيد الجمهور من المشاهدة وأيضًا يستفيد المنتج ولا يأتي عليه العمل بخسارة كعرضه بالمجاني.

و أكد الشناوي إن إلغاء المهرجانات كان أسوء قرار تم اتخاذه في الفترة الأخيرة وإن من الممكن أن تقام المهرجانات ولكن يتم المساندة والدعم عن طريق هذه المهرجانات وإيصال رسالة خاصة عن طريق هذه المهرجانات فهذه المهرجانات تراها العالم بأكمله واطلب على الفور بالرجوع في قرار إلغاء أو تأجيل المهرجانات وأن تعود مرة أخرى.