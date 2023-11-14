مومباي ـ العُمانية: حصل الفيلم الوثائقي العُماني (الزيج) للمخرج صلاح الحضرمي على جائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان مومباي الترفيهي السينمائي الدولي 2023م بجمهورية الهند. وفيلم (الزيج) هو من إنتاج الجمعية العُمانية للسينما، ويستعرض علاقة العُماني بمهنة زراعة وصناعة السكر الأحمر العُماني، كما يتناول الجوانب الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية لهذه المهنة، ويوثق بعض الجوانب المهمة من قبل المعنيين في الجهات المختصة، وتم تصويره في عدة ولايات في سلطنة عُمان، بما في ذلك نزوى وبهلاء والحمراء ومنح. جدير بالذكر أن فيلم (الزيج) تم قبوله مؤخرًا في ثلاثة مهرجانات دولية تقام خلال الفترة المقبلة، وهي مهرجان كردادة الأفريقي في الجزائر ومهرجان قابس في تونس ومهرجان أيام التراث السينمائية في الجزائر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «الزيج» يحصد جائزة أفضل فيلم وثائقي بالهند على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.