الشارقة ـ العُمانية: أكَّد عدد من الروائيين أنَّ مفهوم الواقعية السحرية حاضرٌ في آداب وثقافات الشعوب تاريخيًّا، ومتجذّرٌ بصورة واضحة في التراث الحكائي العربي، لكن إعادة تصديره من أميركا اللاتينية واختزال تاريخه بما قدمه غابرييل غارسيا ماركيز، لفت أنظار العالم إليه وكأنَّه تيار مستحدث وجديد.

جاء ذلك خلال ندوة ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الحالية، شاركت فيها المكرمة الدكتورة عائشة بنت حمد الدرمكية التي تناولت جذور مصطلح (الواقعية السحرية)، وبداياته في مانهايم بألمانيا على يد مجموعة من الفنانين التشكيليين، ثمَّ وصوله لدول أمريكا اللاتينية واشتغال الأدباء عليه في أعمالهم السردية، إلى أن صدرت رواية (مائة عام من العزلة) لماركيز. وأوضحت الدرمكية أنَّ الواقعية السحرية أصبحت منذ ذلك التاريخ إحدى تقنيات الإبداع السردي البارزة في العالم، وامتدَّ حضورها حتى وصلت إلى المنطقة العربية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مشاركة عمانية فـي ندوة عن الواقعية السحرية فـي الأدب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.