كتاب عن الدلالة والمخيال فـي المعجم الشعري الثوري الجزائري

الجزائر ـ العُمانية: أُضيف للمكتبة الجزائرية خصوصًا، والعربيّة عمومًا، كتاب بعنوان (الدلالة والمخيال في المعجم الشعري الثوري الجزائري) 139 صفحة، من تأليف د. خميس رضا. ويؤكّد المؤلّف في تقديم هذا الإصدار، أنّ هذه الدراسة الوصفيّة التحليليّة (تدلي بدلوها، في هذا المضمار، بحسب ما تكشّف لها من آفاق التحليل وأدواته، دون أن تكون قولًا فصلًا؛ فالباب ما زال مفتوحًا ولن يُغلق أبدًا، والآفاق تغري على التأمل والاستكشاف في تواطؤ لن ينتهي مع الإنتاجية النقدية متعددة الوسائل والأهداف).

ويُضيفُ المؤلّف: (كان من نتائج تطوُّر النقد الأدبي أن ظهرت نظرياتٌ، ومصطلحاتٌ، ومناهج أثرت البحوث والدراسات التي تعدّدت وتنوّعت، حيث أدلى كلٌّ برأيه ولا يزال، دون الوصول إلى يقين نسوغه ونركن إليه، وفي كلّ مرّة تتكشّف فيها آفاق جديدة للعقل البشري، تنفتح الأبواب، ولا توصد النوافذ، وتتواجد أرضياتٌ خصبة تكون نواة لغرس بذرة جديدة سرعان ما تنمو وتتشكّل حولها روافد تُغذّيها، فتتوالد المحاصيل بأذواق مختلفة، وطعوم مُتحوّلة، تلك هي إنتاجية الإبداع الذي لن يخبو أواره، ولن تنطفئ شعلته ما دام هناك عقل بشريٌّ يتعلّم، ويتطوّر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها).

وقد قسّم مؤلّف الكتاب هذه الدراسة إلى العديد من المحاور، أبرزُها: (المعجم في الدرس العربي: الجهود التراثية الرائدة)، و(شعرية المعجم العربي: الخصوصيّة والتميُّز)، و(المعجم والدلالة في الدرس الغربي)، و(المعجم الشعري: اللُّغة وبُعدها الوظيفي)، و(معجم الشعر الثوري الجزائري 1954 – 1962)، وهذا المحور الأخير قسّمه المؤلّف إلى ثمان نقاط هي: معجم الثورة والصراع، ومعجم الشخصيات، ومعجم الأماكن، ومعجم المعاناة، ومعجم الصفات، ومعجم الطبيعة، والمعجم الديني، ومعجم الألوان.