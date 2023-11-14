ندوة بالنادي الثقافـي تناقش فلسفة الأخلاق

مسقط ـ «الوطن» :

ينظم النادي الثقافي بالتعاون مع كلية الأداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس مساء اليوم ندوة بعنوان (فلسفة الأخلاق) يشارك بها الدكتور شريف طوطاو ومحمد العجمي ويديرها جاسم بني عرابة. وسوف تتناول الندوة عددا من المحاور وهي ( الأخلاق بين الميتافيزيقا والعقلنة)،(الأخلاق بين الفضيلة والحرية)، (أدلجة الأخلاق وقضايا الحروب) ،(الأخلاق والعدالة بين البشر)،(الأخلاق وحقوق الإنسان)، (تاريخ فلسفة الأخلاق).

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