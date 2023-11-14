كتب ـ خالد بن خليفة السيابي:

تحت رعاية صاحبة السمو السيدة عفراء بنت طلال بن طارق آل سعيد احتضنت صالة ستال للفنون بمسقط مساء امس الأول المعرض الفني (المارية 2) ، التي ضمت أروقته عددا كبيرا من اللوحات التشكيلية البصرية ، التي تبرز وتعكس للمتلقي حياة الإنسان في شبه الجزيرة العربية. شارك في المعرض أربعة فنانين وهم: حسن مير ونجلاء السليم وزمان جاسم وفاطمة النمر.

بعد قص شريط الافتتاح من قبل راعية المناسبة قام الحضور بجولة استكشاف ومطالعة والتأمل في أسرار ومعالم الأعمال المعروضة ، التي حملت أفكارا متنوعة في الشكل ومتشابهة في المضمون ، أخرجتها ذائقة الفنانين الأربعة المشاركين في هذا التجمع الفني الذي يبرز جمال اللون وإتقان للفكرة وتجسيدا للمعنى.. يذكر ان افتتاح المعرض الذي يستمر حتى نهاية نوفمبر الجاري شهد حضورا تشكيليا كبيرا يعكس شغف الناس بالأعمال التشكيلية الذي وصل عددها إلى واحد وثلاثين لوحة وهي عبارة عن رحلة فنية عكست معاني وتفاصيل ومعاير خاصة متعلقة بالإنسان كالماء والهواء والنار والتراب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرض حتى نهاية نوفمبر الجاري لوحات تشكيلية بصرية تبرز حياة الإنسان فـي شبه الجزيرة العربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.