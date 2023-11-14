"الزواج".. سبب تصدر دانية الشافعي التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم "دانية الشافعي" محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما خطفت الإعلامية دانية بـ قناة MBC3، الأنظار بإطلالتها الساحرة في حفل زفافها الذي أقيم أمس في دبي وقد نشرت دانية الشافعي صور من حفل زفافها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات بالإنستجرام.

وفي السطور التالية يعرض لكم دوت الخليج الفني لقطات ومعلومات عن حفل زفاف المذيعة السعودية دانية الشافعي..

حفل زفاف دانية الشافعي

وأطلت دانية الشافعي بإطلالة ملكية رقيقة لفتت الأنظار، فكان فستانا أبيض بسيط بأكام طويلة، مطرز من منطقة الأكتاف، مع طرحة طويلة من الشيفون، وتاج مطرز غطى جزء من شعرها، كان المكياج بألوان قوية وأحمر شفاه حدد شفتيها، تساءل الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، عن هوية زوج الإعلامية السعودية دانية الشافعي، ولكن حرصت الأخيرة على عدم الإفصاح عن هويته، إذ قالت في تصريحات تلفزيونية، إنه شخصية خليجية، مؤكدة أن زوجها لا يحب الظهور الإعلامي.

دانية الشافعي تشارك صور حفل زفافها

كما نشرت الإعلامية دانية الشافعي مجموعة من الصور لحفل زفافها، وكشفت أن زواجها تم في يوم 11 نوفمبر من هذا الشهر، وكتبت: "ثم شاء الله ان تكون انت من بين الكل اللهم اجعله ميثاقا سعيدا مباركا محفوفا بالمودة والرحمة اغمرونا بدعواتكم الصادقة".

حفل ليلة الحناء لـ دانية الشافعي

وكانت دانية الشافعي قد احتفلت بليلة الحناء مع أصدقائها وبحضور عدد من الإعلاميات منهن سارة الدندراوي وأنابيلا هلال في سبتمبر الماضي، وكان هناك عروضا راقصة خلال الحفل، أما قالب الحلوى فكان مكونا من طبفات باللون الوردي.

من هي دانية الشافعي؟

ولدت الإعلامية السعودية دانية الشافعي عام 1983 في مدينة جدة، وانتقلت إلى إمارة الشارقة في الإمارات بعد أن أنهت دراستها الثانوية، ودرست الإعلام في الجامعة الأمريكية في الإمارات، وانضمت دانية إلى قناة إم بي سي 3 عام 2004 منذ تأسيسها وحققت شهرة كبيرة بين الأطفال في الوطن العربي بسبب برنامج "تسالي أحلى عالم" الذي قدمتها لسنوات.

مسيرة دانية الشافعي الإعلامية

وانضمت دانية إلى قناة إم بي سي 3 عام 2004 منذ تأسيسها وحققت شهرة كبيرة بين الأطفال في الوطن العربي بسبب برنامج "تسالي أحلى عالم" الذي قدمتها لسنوات، فضًا عن المشاركة في فعاليات كثيرة في القناة، في عام 2014 شاركت في مسلسل كرتوني عرض على MBC3، واشتهرت دانية بتقديم العديد من البرامج الناجحة، منها "نادي دانية" و"مسابقات MBC3" و"البيت الصغير"، حيث أسست شركة إنتاج إعلامي، وبدأت بتقديم برامج على قناتها على YouTube، حاليًا تملك قناة على اليوتيوب تقدم فيها برنامج "هرجة دانية".