فن ومشاهير

"الزواج".. سبب تصدر دانية الشافعي التريند

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم "دانية الشافعي" محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما خطفت الإعلامية دانية بـ قناة MBC3، الأنظار بإطلالتها الساحرة في حفل زفافها الذي أقيم أمس في دبي وقد نشرت دانية الشافعي صور من حفل زفافها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات بالإنستجرام.

06653fcd4f.jpg

وفي السطور التالية يعرض لكم دوت الخليج الفني لقطات ومعلومات عن حفل زفاف المذيعة السعودية دانية الشافعي..

351.webp

حفل زفاف دانية الشافعي

 

وأطلت دانية الشافعي بإطلالة ملكية رقيقة لفتت الأنظار، فكان فستانا أبيض بسيط بأكام طويلة، مطرز من منطقة الأكتاف، مع طرحة طويلة من الشيفون، وتاج مطرز غطى جزء من شعرها، كان المكياج بألوان قوية وأحمر شفاه حدد شفتيها، تساءل الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، عن هوية زوج الإعلامية السعودية دانية الشافعي، ولكن حرصت الأخيرة على عدم الإفصاح عن هويته، إذ قالت في تصريحات تلفزيونية، إنه شخصية خليجية، مؤكدة أن زوجها لا يحب الظهور الإعلامي.

aadd566000.jpg
356.webp

دانية الشافعي تشارك صور حفل زفافها

 

كما نشرت الإعلامية دانية الشافعي مجموعة من الصور لحفل زفافها، وكشفت أن زواجها تم في يوم 11 نوفمبر من هذا الشهر، وكتبت: "ثم شاء الله ان تكون انت من بين الكل اللهم اجعله ميثاقا سعيدا مباركا محفوفا بالمودة والرحمة اغمرونا بدعواتكم الصادقة".

b823898fa6.jpg
f2a5127130.jpg
4835e9a445.jpg

 

حفل ليلة الحناء لـ دانية الشافعي

 

وكانت دانية الشافعي قد احتفلت بليلة الحناء مع أصدقائها وبحضور عدد من الإعلاميات منهن سارة الدندراوي وأنابيلا هلال في سبتمبر الماضي، وكان هناك عروضا راقصة خلال الحفل، أما قالب الحلوى فكان مكونا من طبفات باللون الوردي.

95be405935.jpg

من هي دانية الشافعي؟

 

ولدت الإعلامية السعودية دانية الشافعي عام 1983 في مدينة جدة، وانتقلت إلى إمارة الشارقة في الإمارات بعد أن أنهت دراستها الثانوية، ودرست الإعلام في الجامعة الأمريكية في الإمارات، وانضمت دانية إلى قناة إم بي سي 3 عام 2004 منذ تأسيسها وحققت شهرة كبيرة بين الأطفال في الوطن العربي بسبب برنامج "تسالي أحلى عالم" الذي قدمتها لسنوات.

c73c4097c2.jpg

مسيرة دانية الشافعي الإعلامية

 

وانضمت دانية إلى قناة إم بي سي 3 عام 2004 منذ تأسيسها وحققت شهرة كبيرة بين الأطفال في الوطن العربي بسبب برنامج "تسالي أحلى عالم" الذي قدمتها لسنوات، فضًا عن المشاركة في فعاليات كثيرة في القناة، في عام 2014 شاركت في مسلسل كرتوني عرض على MBC3، واشتهرت دانية بتقديم العديد من البرامج الناجحة، منها "نادي دانية" و"مسابقات MBC3" و"البيت الصغير"، حيث أسست شركة إنتاج إعلامي، وبدأت بتقديم برامج على قناتها على YouTube، حاليًا تملك قناة على اليوتيوب تقدم فيها برنامج "هرجة دانية".

 

مريم الجابري

مريم الجابري

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا