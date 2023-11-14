في أقل من 24 ساعة.. برومو فيلم بلوموندو يتجاوز المليون مشاهدة

القاهرة - محمد ابراهيم - تجاوز البرومو الرسمي لفيلم بلوموندو حاجز المليون مشاهدة، وذلك عقب طرحه منذ أقل من 24 ساعة فقط

موعد عرض فيلم بلوموندو



وكانت رويال صن سامر المحضر الجهة المنتجة لفيلم "بلوموندو" قد أعلنت عن موعد عرض العمل في دور السينما، حيث تقرر عرضه بدءًا من غدا الاربعاء ١٥ نوفمبر بجميع سينمات مصر والسعودية ودول الخليج والعالم العربي في نفس التوقيت.





إلغاء العرض الخاص لفيلم بلوموندو



وقررت الشركة المنتجة أخذ خطوة بخصوص عرض الفيلم، تأتي هذه الخطوة في سياق توخي الحذر والتفهم للظروف والأحداث الراهنة في فلسطين، وإلغاء العرض الخاص له، حيث يعتبر الفيلم الأول الذي يلغي فكرة الاحتفال في الظروف الراهنة.

أبطال فيلم بلوموندو



بطولة حسن الرداد كل من هاجر أحمد، وميرنا نور الدين، وسماء إبراهيم، ومحمد رضوان، ومحمود حافظ، ورحاب الجمل، وإنجي وجدان، ومحمد محمود، وعمرو عبد الجليل، وبدرية طلبة. الفيلم الذي تأليفه حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي، يقدم قصة كوميدية حول تميم بلوموندو الذي يُنظم حفلة عزوبية خلال سفر زوجته، لكن الأمور تأخذ منحى غير متوقع.



أحداث فيلم بلوموندو



تدور أحداثه حول بلوموندو الشخصية التي يُجسدها حسن الرداد، وهو شاب وسيم يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، يسعى لتغيير حياته، ليدخل في صراع معها، حيث ستحدث مفاجأة وتتطور الأحداث.

أغاني حسن الرداد في فيلم بلوموندو



ويقدم حسن الرداد، خلال أحداث الفيلم أغنيتين بصوته، إذ جرى الانتهاء من تسجيلهما مؤخرا، ومن المقرر ظهور عدد من ضيوف الشرف معه خلال الأحداث، ومن المقرر الإعلان عنهم قريبًا.



ما هي آخر أعمال حسن الرداد؟



تألق حسن الرداد في فيلم "تحت تهديد السلاح" الذي عُرض في نوفمبر الماضي، وشاركه في بطولته نجوم مثل مي عمر وعمرو عبدالجليل. الفيلم حقق نجاحًا جماهيريًا ونقديًا، مما يؤكد على مكانة حسن الرداد في صناعة السينما.

كما تألق النجم أيضًا في مسلسل "بابلو" الذي عُرض خلال موسم رمضان 2022. المسلسل حقق نسبة مشاهدة عالية ونال استحسان الجمهور، حيث شاركه في بطولته أروى جودة ومصطفى فهمي وهالة فاخر وعدد من النجوم البارزين.