أحمد داوود يكشف عالم مسلسل "زينهم" في الإعلان الرسمي

القاهرة - محمد ابراهيم -

نشر أحمد داوود الإعلان الرسمي لمسلسله الجديد "زينهم" على صفحات السوشيال ميديا الرسمية وكشف الإعلان عن دكتور زينهم الطبيب الشرعي الذي يحل القضايا بمعاونة فريقه، سيكون من نوعية الـ 30 حلقة،وسيعرض في موسم الشتاء على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل زينهم من إخراج يحيى إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإنتاج شركة أروما ستوديوز للمنتج تامر مرتضى، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف

أعمال حالية لـ أحمد داوود:

ويعرض لأحمد داوود حاليًا برنامج الكونتينر كل يوم الخميس والجمعة الساعة ٦ مساء على قناة Ontv، ويستعرض أحمد داود من خلال برنامج الكونتينر الثورة الصناعية التي أحدثتها مصر في الخمس سنوات الماضية، ويزور مصنع مصر في مختلف المحافظات لرصد تطور صناعات النسيج، الصناعات الدوائية، الصناعات الغذائية، صناعة الألومنيوم وغيرها

أعمال قادمة لـ أحمد داوود:

كما بدأ النجم أحمد داوود في تصوير المشاهد الخارجية من الجزء الثالث للفيلم المنتظر ولاد رزق ويستعد داود لتقديم فيلم سينمائي جديد بعنوان سارة وعلي والفيلم بطولة ثنائية بين أحمد داود ومنة شلبي، من انتاج شركة سي سينما وتأليف وإخراج هبة يسري. يأتي ذلك بعد تصدر فيلمه يوم ١٣ شباك التذاكر طوال فترة عرضه في السينمات يحصد إيرادات تقترب من ٣٣ مليون جنية مصري.

آخر أعمال أحمد داوود:

ويذكر أن آخر أعمال أحمد داوود هو فيلم يوم 13 والذي حقق نجاحًا لافتًا، وتجاوزت أرباحه 30 مليون جنيه، وفيلم يوم 13 من بطولة: دينا الشربينى، شريف منير، أروى جودة، إيناس كامل، وعدد من الفنانين وإخراج وتأليف وائل عبد الله.

تفاصيل فيلم يوم 13:

وتدور أحداث فيلم يوم 13 في إطار من الرعب والتشويق، حول “عز الدين” الذي يجسده الفنان أحمد داود، الذى يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن فى الحسبان، ويعلم أن القصر مسكون، فيقرر العيش به قبل بيعه، لتقع العديد من الأحداث التشويقية التي تجمعه بأبطال العمل، حتى يكتشف حقيقة ما حدث في الماضي، وهو أول فيلم روائى عربى يعرض بتقنية 3D.