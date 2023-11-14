فيلم "tiger 3" يدخل نادي الـ 100 كرور بعد يومين من عرضه

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أحمد جودة - القاهرة -

ما زال فيلم tiger 3 للنجم الهندي سلمان خان يواصل نجاحه في دور العرض السينمائية، حيث دخل الفيلم نادي الـ 100 كرور بعد يومين فقط من طرحه، فاز فيلمTiger 3 بقلوب الجميع بعد عرضه.

وكانت الآراء حول الفيلم مبشرة للغاية ووصفه الأغلب أنه اضخم فيلم أكشن في بوليوود هذا العام، كما أنه أضخم جزء في سلسلة المخابرات

سلمان خان

وكان الإقبال على الفيلم رائع منذ بداية عرضه وعبر النقاد على الأمر حيث أن الآمال زادت حول ان إفتتاحية الفيلم سوف تقدر بأكثر من 40 كرور وهي إفتتاحية ضخمة نظرًا لليوم "اسوأ يوم في تاريخ البوكس أوفيس الهندي" وهي الأضخم أيضا في ذلك اليوم على حد قولهم.

وحرص سلمان خان على عمل حملة اعدم حرق الفيلم من خلال الجمهور الذي يدخل ليشاهد الفيلم في السينمات، وقد نجحت الحملة بشكل كبير حتى الآن.

تفاصيل فيلم tiger 3:

ويشارك في بطولة العمل كل من سلمان خان عودة كاترينا كيف في دور البطولة النسائي، ومشاركة عمران هاشمي في دور رئيسي.

والفيلم تنتجه شركة الإنتاج السينمائي Yash Raj Films وهو من إخراج كل من Kabir Khan و Ali Abbas Zafar.

سلمان خان

فريق عمل tiger 3 يحتفلون بعيد الديوالي:

وفي سياق آخر قد حرص فريق عمل الفيلم على الاحتفال بعيد الديوالي مع جمهورهم، حيث قاموا بنشر مقطع فيديو طلبوا من خلاله الجمهور على الاحتفال بأعياد الديوالي مع تايجر وفريقه، بطريقة منهم لحث الجمهور على الذهاب لمشاهدة الفيلم، وقد ظهر عدد من النجوم كضيوف شرف في الفيلم كان أبرزهم شاروخان، هريثيك روشان، وغيرهم.

آخر ظهور لسلمان خان:

ويذكر أن كان آخر ظهور للنجم سلمان خان في افتتاح موسم الرياض الذي تقام فعالياتها حاليًا في المملكة العربية السعودية، تحت قيادة المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيهيه.

سلمان خان

رأي الناقد الهندي تاران أدارش عن الفيلم:

وجدير بالذكر أن قام الناقد تاران أدارش بمدح سلمان ورفاقه حيث كتب عبر منصة أكس:إنه نجاح ساحق وأنها عودة سلمان خان مره أخرى للزئير وأن كاترينا سوف تصدمك بقوة الأكشن وحالتها الرائعة وعمران هاشمي خصم قوي، سلمان خان عاد للانتقام مع Tiger 3 وقد أعطي تقيمه للفيلم خمس نجوم.