نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريم مصطفى بطلة مسلسل بيت الرفاعي رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل صناع مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة التحضيرات النهائية لمسلسله الجديد بيت الرفاعي، الذي ينافس به في رمضان 2024، تعاقدت ريم مصطفى على المشاركة في بطولة العمل بجوار كرارة، وبدأت بالفعل التحضير للشخصية التي تظهر بها.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي



مسلسل بيت الرفاعي كان يحمل في البداية اسم مبدئي حرب طروادة، ومكون من 30 حلقة، وتعاقد على المشاركة في بطولته حتى الآن أمير كرارة، أحمد رزق، وسيد رجب، فيما تواصل الشركة المنتجة له إبرام التعاقدات مع باقي أبطاله، والعمل من تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد والإخراج لـ أحمد نادر جلال.



أحدث أعمال ريم مصطفى



ومن ناحية اخري، انتهت النجمة ريم مصطفى من تصوير آخر مشاهدها في فيلم "أهل الكهف"، حيث عادت ريم إلى القاهرة بعد إجازة صيف طويلة خارج مصر من أجل تصوير المشاهد الأخيرة لها في الفيلم، حيث كانت قد انتهت من معظم مشاهدها حتى شهر يونيو الماضي.

أحداث فيلم “أهل الكهف”



فيلم "أهل الكهف" مأخوذ عن رواية مسرحية من أربع فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 3 أشخاص داخل كهف بعد 300 عاما من النوم، ويعود الثلاثة إلى المملكة ويصطدموا بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر، ويدخلوا في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة، وعدم تقبلهم للحياة بشكلها الجديد، ليكون قرارهم العودة مرة آخرى إلى الكهف انتظارا للموت.



أبطال فيلم “أهل الكهف”



فيلم "أهل الكهف "يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين حيث تضم قائمة الأبطال كلًا من خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

آخر أعمال ريم مصطفى

ويذكر ان اخر اعمال ريم مصطفى هو مسلسل سره الباتع، بطولة أحمد فهمي وأحمد السعدني وكان من إخراج خالد يوسف، وتعرض العمل لموجة كبيرة من الانتقادات وقت عرضه، كما شاركت في مسلسل "الثمانية" والذي شاركها بطولته الفنان آسر ياسين والفنان أحمد داوود وخالد الصاوي ومحمد علاء وعدد آخر من النجوم والفنانين، والعمل من إخراج أحمد مدحت.



