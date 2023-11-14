نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنغام تطرح أغنية "حلفونا" لدعم الجيش المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طرحت المطربة أنغام أغنية جديدة لها وتحمل اسم "حلفونا" لدعم الجيش المصري، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب والمنصات الموسيقية والقنوات المصرية.

تفاصيل أغنية "حلفونا":

الأغنية من كلمات مصطفى حدوته، ألحان إيهاب عبدالواحد، توزيع نادر حمدي، وقد روجت انغام للأغنية من خلال حسابها الشخصي على موقع اكس تويتر سابقًا.

وكتبت:" ‏حلفونا على الأمانة اللي في ايدينا، اغنية "حلفونا" كاملة موجودة دلوقتي على يوتيوب..

يستعرض كليب أغنية "حلفونا" لقطات متنوعة من تدريبات القوات المسلحة المصرية، إلى جانب مشاهد من أنحاء مصر المختلفة.

كلمات اغنية "حلفونا":

ويقول مقطع من الأغنية:" آدي بلدنا وآدي الرجالة جاهزين مين يتعدى حدوده ع المصريين،

آدي الأرض وآدي الرجالة واقفين

مسكنا ف إيدنا كتاب وحلفنا يمين

حلفونا حلفونا ع الأمانة اللى ف إيدينا حلفونا حلفونا

إن احنا نشيلها في عنينا

حلفونا حلفونا ع الأمانة اللى ف إيدينا حلفونا حلفونا

عمرنا مانفرط فى سينا بلدى ترابها دهب وحجرها ياقوت لو هنموت علشانه أهلًا بالموت

قد الدنيا ف إيد بعضنا ماسكين ومع الحق وقفنا ومش ساكتين، أم الدنيا ووعد الحر ده دين تفضلي حرة يامصر ليوم الدين.

أنغام تتصدر التريند:

وفي سياق آخر تصدرت المطربة أنغام تريند محرك البحث جوجل في الساعات القليلة الماضية وذلك بعد إحيائها حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات روائع بليغ حمدي ضمن فعاليات موسم الرياض تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه.

وتألقت أنغام في ليلة "روائع بليغ حمدي" التي أقيمت الخميس الماضي، على خشبة مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من موسم الرياض، التي تقام تحت شعار Big Time.

آخر أعمال النجمة أنغام

ويذكر أن آخر أعمال النجمة أنغام أغنية "سيبك انت" والأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان وليد سعد، وتوزيع مادي وميكس وماستر أمير محروس، وإخراج عادل جمال، وأغنية "نسينا نعيش" هي من كلمات جمال الخولى، وألحان سهم وتوزيع عمر صباغ، وميكس وماستر أمير محروس، وإخراج عادل جمال.

كلمات أغنية "سيبك انت"

أنا قولت أقولك أخباري

مـــــــــع أنـــــــــــــك أصـــــــــلا مــــــــــا سألتــــــــــش

أنا من يوم بعدك محبوسة في نفس الأوضة

مسجونة في عالم أفكاري

مش عايشة لكن برده ما موتتش

تقدر كده يعني تقول إن أنا مش موجودة

سيبك أنت

أهم حاجة تكون مبسوط ومزاجك عال

وتكون بتنام مرتاح البال

لا ضمير بيأنب ولا كوابــــــــــيس تقلـــــق نومــــــك

و مفيش مشكلة خالص لو حد بسببك ضاع

وفي ثانية تبيع وتقوله وداع

دي حاجات مَش مستاهلة عشانها تبوظ يومك