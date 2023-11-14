نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زواج وخيانة بين إياد نصار ودينا الشربيني ضمن أحداث مسلسل دومينو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ الفنان إياد نصار خلال الأيام الماضية تصوير مسلسل جديد بعنوان دومينو، سيظهر خلال الأحداث متزوج من دينا الشربيني، لكنه سوف يخونها ويدخلان في العديد من المشكلات الزوجية، المسلسل مكون من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه في الـ off season، ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج محمد بركة.

أحدث أعمال إياد نصار

من ناحية أخرى، ينتظر الفنان إياد نصار عرض مسلسله الحديد خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولته هند صبري، ماجد المصري، جومانا مراد، هدى المفتي، علي الطيب، ونهى عابدين، ومن إخراج أحمد خالد موسى وإنتاج محمد مشيش وشركة كاريزما.

إياد نصار في رمضان 2024

وينافس في الموسم الرمضاني المقبل 2024، من خلال مسلسل صلة رحم، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، ويشارك في بطولته إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، علي الطيب، من إخراج تامر نادي، ومن المقرر بدء التصوير في ديسمبر المقبل.

آخر أعمال إياد نصار



ويذكر ان اخر اعمال الفنان إياد نصار هو مسلسل تغيير جو الذي عرض في رمضان الماضي 2023، شارك في بطولته مع منة شلبي، ميرفت أمين، شيرين، صالح بكري، عصام عمر، وعايدة الكاشف، من تأليف منى الشيمي ومجدي أمين وأخرجته مريم أبو عوف، والعمل مكون من 15 حلقة.



كما ظهر ضيف شرف ضمن أحداث مسلسل ستهم، في رمضان الماضي، وجسد شخصية زوج روجينا الذي يتوفى خلال الأحداث، وشاركهما بطولة العمل نانسي صلاح، أمير صلاح، أحمد الرافعي، إبراهيم السمان، وسلوى عثمان، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

كما حقق نجاحًا مؤخرًا من خلال مسلسل وش وضهر، الذي عرض على منصة شاهد، وشاركه بطولته ريهام عبدالغفور، إسلام إبراهيم، ثراء جبيل، ميمي جمال، شريف دسوقي، محسن منصور، محمود قابيل، وفدوى عابد، والعمل من تأليف رشة سرد، إشراف على الكتابة مريم نعوم، سيناريو وحوار شادي عبدالله وأحمد بدوي، ومن إخراج مريم أبو عوف، وتدور أحداث المسلسل حول رجل يقرّر في لحظة حاسمة، التمرد على كل إخفاقاته وانكساراته وبدء حياة جديدة، ويتحول إلى طبيب للفقراء في منطقة لا يعرفه فيها أحد.