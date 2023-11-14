انت الأن تتابع خبر طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي يصدم الجمهور.. بيان مفاجئ من والدتها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خرجت الفنانة المصرية شيرين المنزلاوي عن صمتها وحسمت الجدل بشأن طلاق ابنتها الفنانة هنا الزاهد عن زوجها الفنان أحمد فهمي.

وقالت المنزلاوي في تصريحات لموقع القاهرة 24: "مفيش طلاق حصل وده كلام فارغ وهما علاقتهم كويسة ومفيش أي مشاكل بينهم.

في سياق متصل، نفى مصدر مقرب من الفنان أحمد فهمي الأخبار التي انتشرت مؤخرًا وزعمت انفصاله عن الفنان هنا الزاهد، مشيرًا إلى أن هنا منشغلة الفترة الحالية بتصوير فيلمها الجديد مع هشام ماجد.

وتعاون أحمد فهمي مع هنا الزاهد مؤخرًا في فيلم مستر إكس، وضم عدد كبير من النجوم أبرزهم: رحاب الجمل، باسم سمرة، محمد أنور، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف وإخراج أحمد عبد الوهاب